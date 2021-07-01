Ученые России и Беларуси создадут вакцину от COVID-19 в виде йогурта

Эшелонированная атака, которую ведут на коронавирус ученые Союзного государства, открывает совершенно неожиданные перспективы. Президент российской академии наук Александр Сергеев с оптимизмом оценивает, например, возможность производства первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, выпускаемой в виде кисломолочного продукта.

Об этом всемирно известный ученый сообщил в четверг на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, уточнив, что еще три месяца назад на встрече президиумов двух академий было инициировано взаимодействие "по испытаниям первой в мире бактериальной вакцины против ковида".

Отвечая на вопрос об уникальности данной разработки, академик пояснил, что, во-первых, ее преимуществом является "простота производства на площадках, не требующих сертификата работы с патогенами, быстрое производство практически в неограниченном количестве и удобство иммунизации через приятное потребление молочного продукта".

А во-вторых, оперативное "прохождение доклинических и клинических испытаний первой бактериальной вакцины против ковида позволило бы выпустить для внутреннего потребления и на зарубежный рынок абсолютно новый, уникальный медицинский продукт", - констатировал российский ученый.

Поэтому, заявил он, РАН "категорически поддерживает" инициативу госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева обсудить эти вопросы в структурах СГ. Он предложил в ближайшее время рассмотреть вопрос поддержки и финансирования разработок в России и Беларуси новых препаратов от коронавируса, в частности, так называемой кефирной вакцины в виде кисломолочного продукта, которую разрабатывают в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

Ее создатели, пояснили научные обозреватели, методами генной инженерии встроили S-белок вируса SARS-CoV-2 в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков. В результате получились бактерии с иммуногенным белком вируса на поверхности. Такую вакцину можно будет вводить в организм в виде кисломолочного продукта - например, йогурта.

Кстати, еще в самом конце прошлого года петербургские исследователи сообщили, что у подопытных животных, получавших такой йогурт, сформировался очень хороший иммунитет к коронавирусу - специфические антитела обнаружены на слизистых оболочках и в крови. А чуть позже в эфире российского телеканала директор Института экспериментальной медицины Александр Дмитриев подтвердил, что доклинические испытания отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции в виде кисломолочного продукта, которую разрабатывают в городе на Неве, планируется завершить в течение этого года.

Правда, директор научного центра дал понять, что на проведение клинических исследований ученым потребуется дополнительное финансирование.