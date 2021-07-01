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01.07.2021 00:25
Рубрика: В мире

Умер экс-глава Пентагона Рамсфелд. В Ираке по нему скучать не будут

Текст: Александр Гасюк
Дональд Рамсфелд - экс-глава Пентагона, видный представитель "ястребов" в администрации Джорджа Буша-младшего и один из главных архитекторов американского вторжения в Афганистан (2001) и Ирак (2003) - умер в возрасте 88 лет. Как сообщил телеканал CNN, бывший руководитель оборонного ведомства США скончался в штате Нью-Мексико в окружении своей семьи.
Фото: ИТАР-ТАСС/ АКИпресс Фото: ИТАР-ТАСС/ АКИпресс
Фото: ИТАР-ТАСС/ АКИпресс

Биография Дональда Рамсфелда весьма примечательна. Убежденный интервенционист и неоконсерватор, как характеризуют его идеологию американские обозреватели, он стал самым молодым, а спустя почти три десятилетия самым возрастным главой Пентагона. Эти посты он занял в 43 и 74 года, соответственно.

Ставка на грубую силу для решения политических задач Вашингтона, которую в республиканской администрации Буша-младшего Рамсфелд проталкивал на пару с тогдашним вице-президентом Диком Чейни, вызывала острое неприятие у многих стран. В частности, вторжение США в Ирак не поддержали даже ряд союзников по НАТО, включая Францию и Германию. Да и в самих США наблюдались столкновения мнений неоконов в лице Рамсфельда-Чейни с внешнеполитическими реалистами вроде экс-госсекретаря Колина Пауэлла, что и привело к досрочной отставке последнего. Правда и на политической карьере самого Рамсфелда поставила крест все та же война в Ираке. Это произошло после того, как вскрылись шокирующие факты издевательств и пыток американскими военнослужащими иракских пленников в печально знаменитой тюрьме "Абу-Грейб".

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В 2010 году 78-летний на тот момент Рамсфелд написал мемуары под названием "Известное и неизвестное". В них он изложил события, связанные с вторжением американских войск в Ирак, вспомнил свое детство и политическую карьеру, начиная от рядового конгрессмена-республиканца и заканчивая министром обороны в администрациях президентов Джеральда Форда и Джорджа Буша.

Любопытно, что в заголовке воспоминаний Рамсфелд обыграл свое неудобоваримое высказывание, которое сделал в 2002 году за год до начала иракской кампании в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. Тогда, отвечая на вопрос журналистов о возможном наличии оружия массового уничтожения у Ирака, бывший глава Пентагона произнес вошедшую в историю фразу: "Доклады о том, что еще не произошло, всегда мне интересны, потому что, как мы знаем, есть вещи, которые нам известны, но также есть вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем".

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