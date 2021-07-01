Умерла драматург Ксения Драгунская

Не стало Ксении Драгунской, сценариста, драматурга и искусствоведа. Ее смерть стала неожиданностью для всех. Ей было всего 56 лет.

"Ксения Викторовна Драгунская. 20.12.1965 - 01.07.2021. Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Твоей Ксении. Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни", - написал в своем Facebook брат Ксении известный писатель Денис Драгунский.

Ксения родилась 20 декабря 1965 года в семье Виктора Драгунского, автора известного детского цикла "Денискины рассказы". И просто не могла не начать писать. Окончив ВГИК, всерьез занялась драматургией. Ее дебют как драматурга состоялся в 1993 году, когда ее пьесу "Земля Октября" напечатали в журнале "Современная драматургия", а потом перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии. В России же о новом талантливом драматурге всерьез заговорили в 1994 году, когда на фестивале молодой драматургии "Любимовка" представили ее пьесу "Яблочный вор".

Ксения Драгунская - автор более 30 "детских" и "взрослых" пьес, идущих в театрах по всему миру - в академических и андеграундных, любительских и студенческих. Ее пьесы печатались в журналах "Современная драматургия", "Драматург", "Сюжеты", "Искусство кино", "Новый мир", "Октябрь" "Дружба народов". Среди сборников ее пьес - "Трепетные истории" и "Пить, петь, плакать", а в 2010 году опубликован автобиографический роман "Заблуждение велосипеда".