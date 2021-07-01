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01.07.2021 09:00
Рубрика: В мире

Успехи, достигнутые Китаем под руководством КПК, глазами иностранцев

Украинка Виктория Вакулишина работает хоровым дирижером в Синхайской консерватории музыки г. Гуанчжоу, южнокитайской провинции Гуандун. Она работает и живет в Китае уже 15 лет.
5 мая 2018 года, Виктория Вакулишина дирижирует хором в городе Гуанчжоу (пров. Гуандун, Южный Китай) Фото: из личного архива В.Вакулишиной 5 мая 2018 года, Виктория Вакулишина дирижирует хором в городе Гуанчжоу (пров. Гуандун, Южный Китай) Фото: из личного архива В.Вакулишиной
5 мая 2018 года, Виктория Вакулишина дирижирует хором в городе Гуанчжоу (пров. Гуандун, Южный Китай) Фото: из личного архива В.Вакулишиной

"Забота правительства о китайском обществе особенно чувствуется в условиях глобальной пандемии. Китайское правительство безусловно берет на себя ответственность. Вот почему я и жители этой страны имеем одинаковое чувство безопасности и счастья", - заявила она.

В Китае работают и живут много иностранцев из стран вдоль "Пояса и пути", таких как В. Вакулишина.

21 июня 2021 года, запущен новый маршрут в рамках трансграничных автомобильных грузоперевозок, связывающий город Чунцин (Юго-Западный Китай) с Кыргызстаном. Фото: Синьхуа

Уроженец Кыргызстана Нурислам Аширматов является гендиректором Гуанчжоуской информационно-технической компании "Тантора", он живет в Китае уже 6 лет.

По его мнению, Китай очень сильно преобразился, и все изменения были только в лучшую сторону. "Я вижу, как меняется жизнь людей вокруг меня, жизнь людей в Китае, как народ любит коммунистическую партию, а Коммунистическая партия Китая служит народу Китайской Народной Республики, а также всему миру", - отметил он.

3 апреля 2021 года, иностранные граждане сообщают свои данные перед прививкой от COVID-19 в университете Цинхуа в Пекине. Фото: Синьхуа

Сотрудничать с китайскими партнерами менеджер проекта Китайско-украинского института международных исследований и инноваций (Хуанпу) Анна Доценко начала несколько лет назад.

Политика КПК, основанная на планомерном и гармоничном развитии всех сфер производства в современной жизни, позволила стране достичь высокого уровня благосостояния народа и стать одним из мировых лидеров в промышленности, сельском хозяйстве, защите окружающей среды, освоении морских глубин и космоса, считает она.

17 ноября 2020 года, поезд, следующий по одному из международных маршрутов ж/д грузоперевозок Китай-Европа, пересекает российско-китайскую границу на КПП Маньчжоули (Маньчжурия) автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Фото: Синьхуа

По словам Эрика Тураускаса, представителя Автономной некоммерческой организации "Центр исследования АТР" и Российско-китайского аналитического центра, сегодня весь мир видит не только успешную модель экономического развития Китая, но и преодоления кризиса, связанного с COVID-19.

"Мы видим стремительный экономический рост, развитие инфраструктуры, а также рост благосостояния всего китайского общества, что безусловно является заслугой руководства Коммунистической партии Китая", - резюмировал он.

28 января 2021 года, первый состав, следующий по новому международному грузовому ж/д маршруту "Уишань-Алматы", пересекает госграницу в погранпереходе Хоргос (Северо-Западный Китай). Фото: Синьхуа

"Компартия сплотила и привела многонациональный народ Китая к возрождению китайской нации, добилась быстрого экономического развития, долгосрочной общественной стабильности, большего могущества и процветания государства и благополучия людей", - сообщила Светлана Бабицкая, директор Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси. "Она создала "китайское чудо" - особый феномен в истории развития китайской нации и даже всего человечества".

17 апреля 2017 года, китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" под Минском. Фото: Синьхуа

Как полагает начальник отдела международных связей Национальной академии наук Украины Анатолий Мирончук, благодаря усилиям КПК, направленным на интеграцию науки, технологий и инноваций, внедрению их в промышленность, Китай превращает "Пояс и путь" в высокотехнологичный Шелковый путь 21-го века, в дорогу инноваций, ведущую к созданию сообщества единой судьбы человечества.

Иностранцы родом из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", делятся своими впечатлениями о Китае. Фото: ИА Синьхуа

Ректор Белорусского государственного университета транспорта Юрий Кулаженко, в свою очередь, высказал свое мнение о том, в чем заключается секрет китайских успехов. "Коренные причины всех успехов китайского народа заключаются в работе КПК по строительству пути социализма с китайской спецификой, созданию соответствующей теоретической системы и обеспечению развития социалистической культуры с китайской спецификой".

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