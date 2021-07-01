Успехи, достигнутые Китаем под руководством КПК, глазами иностранцев

"Забота правительства о китайском обществе особенно чувствуется в условиях глобальной пандемии. Китайское правительство безусловно берет на себя ответственность. Вот почему я и жители этой страны имеем одинаковое чувство безопасности и счастья", - заявила она.
В Китае работают и живут много иностранцев из стран вдоль "Пояса и пути", таких как В. Вакулишина.
Уроженец Кыргызстана Нурислам Аширматов является гендиректором Гуанчжоуской информационно-технической компании "Тантора", он живет в Китае уже 6 лет.
По его мнению, Китай очень сильно преобразился, и все изменения были только в лучшую сторону. "Я вижу, как меняется жизнь людей вокруг меня, жизнь людей в Китае, как народ любит коммунистическую партию, а Коммунистическая партия Китая служит народу Китайской Народной Республики, а также всему миру", - отметил он.
Сотрудничать с китайскими партнерами менеджер проекта Китайско-украинского института международных исследований и инноваций (Хуанпу) Анна Доценко начала несколько лет назад.
Политика КПК, основанная на планомерном и гармоничном развитии всех сфер производства в современной жизни, позволила стране достичь высокого уровня благосостояния народа и стать одним из мировых лидеров в промышленности, сельском хозяйстве, защите окружающей среды, освоении морских глубин и космоса, считает она.
По словам Эрика Тураускаса, представителя Автономной некоммерческой организации "Центр исследования АТР" и Российско-китайского аналитического центра, сегодня весь мир видит не только успешную модель экономического развития Китая, но и преодоления кризиса, связанного с COVID-19.
"Мы видим стремительный экономический рост, развитие инфраструктуры, а также рост благосостояния всего китайского общества, что безусловно является заслугой руководства Коммунистической партии Китая", - резюмировал он.
"Компартия сплотила и привела многонациональный народ Китая к возрождению китайской нации, добилась быстрого экономического развития, долгосрочной общественной стабильности, большего могущества и процветания государства и благополучия людей", - сообщила Светлана Бабицкая, директор Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси. "Она создала "китайское чудо" - особый феномен в истории развития китайской нации и даже всего человечества".
Как полагает начальник отдела международных связей Национальной академии наук Украины Анатолий Мирончук, благодаря усилиям КПК, направленным на интеграцию науки, технологий и инноваций, внедрению их в промышленность, Китай превращает "Пояс и путь" в высокотехнологичный Шелковый путь 21-го века, в дорогу инноваций, ведущую к созданию сообщества единой судьбы человечества.
Ректор Белорусского государственного университета транспорта Юрий Кулаженко, в свою очередь, высказал свое мнение о том, в чем заключается секрет китайских успехов. "Коренные причины всех успехов китайского народа заключаются в работе КПК по строительству пути социализма с китайской спецификой, созданию соответствующей теоретической системы и обеспечению развития социалистической культуры с китайской спецификой".
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