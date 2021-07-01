В Беверли-Хилз могут снести дом, в котором живет Аль-Пачино

Особняк в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), в котором последние 15 лет живет американский актер Аль Пачино, выставлен на продажу за 16 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Post. Ранее недвижимость принадлежала писательнице Джеки Коллинз.

В особняке шесть спален, пять ванных комнат. Также есть бассейн и теннисный корт. Снимков дома мало. Агент по недвижимости объяснил журналистам, что арендатор был против многочисленных фотографий. "Скорее всего, этот дом снесут и построят новый", - добавил агент, отметив, что здание очень старое (1922 года постройки).

Имение было выставлено на торги прошлым летом за 17 миллионов долларов, но желающих купить особняк за такую сумму тогда не нашлось.