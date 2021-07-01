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01.07.2021 03:10
Рубрика: В мире

В Беверли-Хилз могут снести дом, в котором живет Аль-Пачино

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Особняк в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), в котором последние 15 лет живет американский актер Аль Пачино, выставлен на продажу за 16 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Post. Ранее недвижимость принадлежала писательнице Джеки Коллинз.

Фото: instagram.com/ meitaldohan
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В особняке шесть спален, пять ванных комнат. Также есть бассейн и теннисный корт. Снимков дома мало. Агент по недвижимости объяснил журналистам, что арендатор был против многочисленных фотографий. "Скорее всего, этот дом снесут и построят новый", - добавил агент, отметив, что здание очень старое (1922 года постройки).

Имение было выставлено на торги прошлым летом за 17 миллионов долларов, но желающих купить особняк за такую сумму тогда не нашлось.

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