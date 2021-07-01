В Болгарии протестуют из-за резкого скачка цен на отопление

В Софии у здания Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) граждане вышли на протест из-за резкого скачка цен на коммунальные услуги.

С 1 июля болгары будут платить значительно больше за отопление и горячую воду. Коэффициент варьируется в зависимости от региона страны. В частности, для столицы балканской республики он составляет 20 процентов. Среднее его значение для государства равняется 16 процентам.

Свое решение, вызвавшее возмущение среди населения, в КЭВР объяснили резким ростом цен на нефть и природный газ на европейских биржах.

Принявшие участие в демонстрации граждане потребовали отставки состава руководства КЭВР. Протестующие обвиняют руководство госоргана в обслуживании интересов монополистов.