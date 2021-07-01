Представители Европейской комиссии заявили, что будут работать над новыми законами по поэтапному отказу от так называемого садкового животноводства (выращивания и содержания животных в клетках) на всей территории Европейского Союза.

Это произошло после того, как петиция "Прекратить век клетки" с требованием положить конец этой практике в ЕС, собрала более 1,4 миллиона подписей. Изменения коснутся кроликов, молодых кур, перепелов, уток и гусей. Фермеры получат поддержку в виде государственных субсидий, чтобы они могли модернизировать свое оборудование и пройти современное обучение. В ЕС также призывают к законодательному запрету на принудительное кормление уток и гусей для приготовления французского деликатеса фуа-гра.

"Животные - разумные существа, и мы несем моральную и социальную ответственность за то, чтобы условия содержания их на фермах отражали это", - сказала комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. Новое законодательство будет предложено к 2023 году, а изменения будут постепенно вводиться к 2027 году, уточняет ВВС.

На кур-несушек, свиноматок и телят уже распространяются правила ЕС о клетках, а кур разрешено содержать в "хорошо оборудованных" клеточных отсеках. Они более просторны, чем так называемые батарейные отсеки, которые были запрещены в ЕС в 2012 году. Однако в 2015 году защитники прав животных обнаружили, что фермеры в нескольких странах сообщества все еще использовали их.

Заявление Еврокомиссии было сделано через несколько недель после того, как Европейский парламент также проголосовал в поддержку данного запрета. Отмечается, что существуют "серьезные опасения" по поводу условий содержания некоторых животных. В ЕС одни из самых высоких стандартов защиты животных в мире. Однако, согласно отчету организации End the Cage Age, 94 процента кроликов, выращиваемых на фермах в ЕС, по-прежнему содержатся в клетках, как 49 процентов кур и 85 процентов свиноматок.

Для принятия инициативы ее должны поддержать все 27 стран-членов ЕС, а также Европейский парламент. По данным Фонда Альберта Швейцера, Германия к 2025 году в одностороннем порядке намерена почти полностью запретить содержание кур в клетках. Это обязалась сделать и Чехия, а Австрия и Люксембург уже ввели этот запрет.