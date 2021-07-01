Новости

Белый дом раскрыл средние зарплаты сотрудников 23:31
Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть 23:24
Слуцкий прокомментировал слухи о возвращении в сборную России 23:18
РФ заявила в ПАСЕ протест в связи с законом Украины о коренных народах 23:01
В "Векторе" рассказали об особенностях вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 21:38
Мишустин продлил упрощенную маркировку лекарств до 1 февраля 21:21
В Старой Руссе нашли древнюю берестяную грамоту 21:14
СМИ: Между Мбаппе и Гризманном возник конфликт в сборной Франции 21:09
Самым старым человеком в космосе станет 82-летняя американка 20:49
Экс-капитан "Реала" Рамос перейдет в "ПСЖ" 20:21
Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости 20:19
Главный тренер сборной Испании: Украина может выиграть Евро-2020 20:15
Иностранцы могут без виз посещать Беларусь для вакцинации от COVID-19 19:56
Мужская сборная России по баскетболу не сыграет на Олимпиаде в Токио 19:55
От COVID умерла актриса из "Бумеров" Любовь Омельченко 19:41
Kia в России: электрокары нового поколения и подписка на автомобили 19:21
СМИ накажут за упоминание террористических организаций без указания о запрете 19:17
В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 22:06
Рубрика: В мире

Новый паспорт Евросоюза

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
С первого июля в Евросоюзе, а также в некоторых странах Шенгенской зоны за его пределами (Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейне) начали действовать "ковид-паспорта" единого образца. "В теории они призваны значительно облегчить путешествия во время пандемии", - пишет Spiegel olnine.

"Ковид-паспорт" содержит зашифрованную в QR-коде информацию о прививке, а также может включать данные о результатах недавнего ПЦР-теста или о перенесенной болезни. Сертификат существует как в бумажной, так и в цифровой версии (загружается в мобильное приложение). Он не считается обязательным документом для путешественника, но должен упростить пересечение границы, заселение в гостиницу, посещение ресторанов, культурных, религиозных и спортивных мероприятий. Хотя многие авиакомпании уже жалуются, что регистрация пассажиров стала занимать больше времени.

Фото: Gettyimages
Анализы на коронавирус включат в Travel Pass

Как поясняет Deutsche Welle, сертификаты будут выдавать для всех прививок, сделанных на территории ЕС, независимо от препарата. Другое дело, что государства-члены должны признавать только те вакцины, что одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Однако есть существенная оговорка: национальные правительства могут на свое усмотрение принимать и другие вакцины (например, "Спутник V", которым тоже прививаются в ЕС). Кроме того, каждая страна будет сама решать, выдавать ли такие сертификаты иностранцам. В теории все их обладатели освобождаются от обязательного карантина - но только при благоприятной эпидемиологической обстановке. В случае ее резкого ухудшения местные власти вправе менять правила и отправлять на самоизоляцию людей, прибывших из опасных регионов.

Кстати, к системе подключилась еще не все 27 стран ЕС. Из-за технических проблем она не запущена в Ирландии, Нидерландах, Румынии, Швеции, Венгрии и на Мальте.У них есть время до 12 августа, чтобы внедрить цифровые свидетельства.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год
МИД РФ вызвал посла Чехии из-за претензий по взрывам во Врбетице
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске