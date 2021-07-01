С первого июля в Евросоюзе, а также в некоторых странах Шенгенской зоны за его пределами (Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейне) начали действовать "ковид-паспорта" единого образца. "В теории они призваны значительно облегчить путешествия во время пандемии", - пишет Spiegel olnine.

"Ковид-паспорт" содержит зашифрованную в QR-коде информацию о прививке, а также может включать данные о результатах недавнего ПЦР-теста или о перенесенной болезни. Сертификат существует как в бумажной, так и в цифровой версии (загружается в мобильное приложение). Он не считается обязательным документом для путешественника, но должен упростить пересечение границы, заселение в гостиницу, посещение ресторанов, культурных, религиозных и спортивных мероприятий. Хотя многие авиакомпании уже жалуются, что регистрация пассажиров стала занимать больше времени.

Как поясняет Deutsche Welle, сертификаты будут выдавать для всех прививок, сделанных на территории ЕС, независимо от препарата. Другое дело, что государства-члены должны признавать только те вакцины, что одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Однако есть существенная оговорка: национальные правительства могут на свое усмотрение принимать и другие вакцины (например, "Спутник V", которым тоже прививаются в ЕС). Кроме того, каждая страна будет сама решать, выдавать ли такие сертификаты иностранцам. В теории все их обладатели освобождаются от обязательного карантина - но только при благоприятной эпидемиологической обстановке. В случае ее резкого ухудшения местные власти вправе менять правила и отправлять на самоизоляцию людей, прибывших из опасных регионов.

Кстати, к системе подключилась еще не все 27 стран ЕС. Из-за технических проблем она не запущена в Ирландии, Нидерландах, Румынии, Швеции, Венгрии и на Мальте.У них есть время до 12 августа, чтобы внедрить цифровые свидетельства.