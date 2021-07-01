Новости

Дактилоскопия и медосмотр стали обязательными для трудовых мигрантов 13:10
Илон Маск и Crew Dragon отбили у РКК "Энергия" 34 процента услуг для МКС 13:01
Замглавы Минсельхоза рассказала, когда подешевеет "борщевой набор" 13:00
Российские моряки контролируют действия фрегата ВМС Италии в Черном море 12:58
На Кубани семейная пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла 12:48
ФСБ опубликовала видео задержания в Белгороде украинских неонацистов 12:48
В России упрощается оформление новых дорог и трубопроводов 12:45
Европа пытается остановить распространение штамма "Дельта" 12:41
Юрист рассказала об ответственности за поддельные QR-коды 12:37
Таиландский курорт Пхукет открылся для привитых путешественников 12:25
В Белгороде задержаны украинские неонацисты 12:20
В России появится типовое строительство 12:18
Врач развеяла миф о возникновении при вакцинации иммунного феномена ADE 12:14
Мишустин обсудил подготовку к зиме с гендиректором "Россетей" 12:12
В Казани подполковника МЧС задержали по делу о взятках 12:10
В ресторане Якутска ребенка вместо воды напоили антисептиком 12:09
В Калининграде ввели новые COVID-ограничения для общепита и туристов 12:08
В Москве выбрали лучшие экскурсионные маршруты горожан 12:03
Президент подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 7 597 новых случаев COVID-19 11:58
Путин поддержал Лукашенко в противостоянии санкциям 11:57
Карасев назначен резервным судьей на четвертьфинал Евро Чехия - Дания 11:54
Во Франции рестораны обязали предоставлять контейнеры для недоеденного 11:50
Актер Энди Дик был арестован за избиение любовника стулом 11:45
В государствах ЕАЭС создан единый рынок труда 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 11:45
Рубрика: Экономика

В государствах ЕАЭС создан единый рынок труда

Текст: Елена Манукиян

Сервис "Работа без границ" запущен с 1 июля на территории Евразийского экономического союза, сообщили в Минэкономразвития. В ведомстве подчеркнули, что это первый общий цифровой проект, реализованный для союзных государств.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Николаев призвал навести порядок с занятостью в строительной сфере

Новый сервис позволяет работодателям и соискателям получить доступ к национальным базам вакансий на территории ЕАЭС. "По сути это первый шаг к созданию полноценной цифровой экосистемы в сфере занятости граждан из государств Евразийского экономического союза", - сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Ожидается, что в течение года сервисом воспользуются не менее полумиллиона человек. В дальнейшем с помощью него можно будет заключить электронный трудовой договор, получить маркетплейс обучающих курсов и другие сопутствующие услуги. К 2025 года планируется создание целой экосистемы цифровых сервисов в сфере трудоустройства и занятости граждан союзных государств, которая будет называться "Евразийская биржа труда".

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Рынок труда

Главное сегодня

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Австрия исключила Россию из списка опасных "коронавирусных" стран
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год