В государствах ЕАЭС создан единый рынок труда

Сервис "Работа без границ" запущен с 1 июля на территории Евразийского экономического союза, сообщили в Минэкономразвития. В ведомстве подчеркнули, что это первый общий цифровой проект, реализованный для союзных государств.

Новый сервис позволяет работодателям и соискателям получить доступ к национальным базам вакансий на территории ЕАЭС. "По сути это первый шаг к созданию полноценной цифровой экосистемы в сфере занятости граждан из государств Евразийского экономического союза", - сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Ожидается, что в течение года сервисом воспользуются не менее полумиллиона человек. В дальнейшем с помощью него можно будет заключить электронный трудовой договор, получить маркетплейс обучающих курсов и другие сопутствующие услуги. К 2025 года планируется создание целой экосистемы цифровых сервисов в сфере трудоустройства и занятости граждан союзных государств, которая будет называться "Евразийская биржа труда".