Если налог уже начислен и тут автомобиль попал в перечень роскошных, пересчитывать налог не будут. Фото: andreypopov / istock

Узнать о положенных льготах станет проще

С 1 июля для информирования граждан о мерах соцподдержки будут использоваться сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Как пояснили в минтруде, в ней собрана полная информация о всех гражданах, которым полагаются льготы и пособия. Она постоянно обновляется, в нее направляют данные разные ведомства. Благодаря системе ЕГИССО граждане смогут оперативно получать консультацию о своих правах на пособия и льготы. Информирование будет доступно на портале госуслуг, а также по телефону. На базе Пенсионного фонда России создается Единый контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412. На первом этапе проконсультироваться можно будет по федеральным мерам соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экспертизы.

Из продажи исчезают дешевые сигареты

С 1 июля сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля за пачку. Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже три месяца, но в течение этого срока рознице разрешалось продавать остатки дешевле, если товар был закуплен до 1 апреля. С учетом роста акцизов в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей. Всего же доля налогов в пачке легальных сигарет составляет около 66%. Ранее, наоборот, рассчитывалась максимальная розничная цена на табачную продукцию, а минимальная цена должна была составлять 75% от максимума. Отсюда - огромное количество нелегальных сигарет по 60 рублей за пачку. Теперь они будут автоматом считаться нелегальными. Из-за нелегального табака федеральный бюджет теряет около 100 млрд в год, оценивал ранее статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Тарифы на коммунальные услуги вырастут

С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги. Правительство ежегодно устанавливает максимальные индексы увеличения этих платежей. Существеннее всего в этом году тарифы могут повыситься в Чечне (на 6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Самое низкое повышение будет в Мурманской области - не более чем на 3,2%. В целом по стране тарифы должны вырасти на 4%. Но фактический размер индексации будет даже ниже, отмечает ФАС - около 3,3%. В прошлом году плата за коммунальные услуги выросла на 3,1%.

Налоговики предупредят о блокировке счетов

С 1 июля в правила блокировки расчетных счетов компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) вносится небольшое послабление. Так, налоговики смогут уведомлять владельцев счетов о том, что они не подали декларации и что счет скоро будет заблокирован. Предупреждать будут за 14 рабочих дней до дня принятия решения о блокировке. Это позволит компаниям и ИП исправить недочеты, чтобы не допустить заморозки счетов. Речь идет именно о праве, но не об обязанности налоговой инспекции предупреждать о блокировке счетов.

Транспортный налог не вырастет при пересчете

С 1 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от перерасчета транспортного налога в сторону его увеличения (относительно ранее уплаченной суммы налога). Такая норма уже действует в отношении налога на имущество и земельного налога. Перерасчет транспортного налога физлица не будет проводиться, если он (независимо от оснований) он ухудшает положение налогоплательщика.

"Перерасчет имущественных налогов может производиться по основаниям, предусмотренным налоговым законодательством, в том числе в связи с предоставлением налоговой льготы (налогового вычета), не учтенной при формировании первичного налогового уведомления, или с отменой действия данной льготы, изменением налоговых ставок, а также получением налоговым органом уточненных сведений об объекте налогообложения и его владельце от регистрирующих органов", - пояснили "РГ" в ФНС. В случае с транспортным налогом речь может идти об уточнениях в реестре ГИБДД или включении автомобиля в перечень дорогих авто, которые облагаются повышенным транспортным налогом.

ЦБ назовет имена теневых банкиров

Банк России с 1 июля получает право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний и пенсионных фондов, а также право инициировать через суд оперативный арест счетов, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц, если в капитале организации возникла дыра. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности. Но так и не принят закон о праве ЦБ перекрывать им выезд за границу.

Для банков, страховщиков и НПФ закрепляется обязанность определять на постоянной основе контролирующих их лиц и направлять информацию об этом Банку России (вопрос определения контролирующего лица увязан через критерии закона о банкротстве). Первый раз они должны будут отчитаться по новым правилам до начала сентября. Банк России опубликует эти перечни на своем сайте (по каждой организации - свой список), а если сочтет, что данные неполны, может их дополнить своим решением - в этом принципиальное отличие от действующего порядка.

Банк России за предыдущие годы проделал большую работу по публичному раскрытию структуры собственности (иногда довольно запутанной) своих поднадзорных, она ляжет в основу будущих перечней. Информация уже раскрыта с достаточной степенью корректности, однако структура собственности не статична, и Банк России ведет ее непрерывный мониторинг, сказал его представитель.