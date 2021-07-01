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01.07.2021 13:38
Рубрика: Происшествия

В июле ожидается повышенная опасность лесных пожаров в 28 регионах

Текст: Алексей Дуэль

Риск возникновения лесных пожаров в 28 регионах России в июле будет выше обычного для этого месяца, сообщили в Рослесхозе. Увеличение числа возгораний может произойти почти на всей территории страны от Дагестана до Сахалина.

Фото: Денис Бушковский/ТАСС
Рослесхоз заявил о сокращении площади лесных пожаров

В зоне особого риска вся Архангельская область, Карелия и юго-восток Кольского полуострова, следует из данных ФБУ "Авиалесоохрана". Высока вероятность горения лесов Дагестана, севера и запада Ростовской области, запада Волгоградской области. Такая же ситуация ожидается на юго-востоке Башкирии и востоке Оренбуржья.

Повышен риск лесных пожаров на Сахалине, в северной и в восточной частях Хабаровского края, в центральной и юго-западной частях Якутии, на севере Республики Алтай и Иркутской области, на юге Кемеровской области и Хакасии, в западной и в центральной частях Тывы, в южной и в восточной частях Красноярского края.

Особую бдительность придется проявить лесопожарным подразделениям на Ямале, северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа, а также в южной части Челябинской области, в южной и восточной частях Курганской области.

В Центральной России увеличение числа лесных пожаров вероятно в Белгородской, Воронежской, Брянской и Орловской областях, на юге Курской и Липецкой областей.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Рослесхоз Лесные пожары

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