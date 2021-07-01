В МЧС взяли шефство над незрячим сиротой, о котором писала "РГ"

Незрячему сироте из Ростова-на-Дону Максиму Александрову, которому читатели "Российской газеты" подарили "говорящую" трость ("Максимкина мечта" 13.01.2020 года), исполнилось 14 лет. У подростка из близких есть только бабушка, но эту маленькую семью теперь опекают сотрудники регионального МЧС, с которыми Максим подружился несколько лет назад, когда, страдая от одиночества, обратился в службу спасения. В день рождения спасатели устроили ему незабываемый праздник с подарками и сюрпризами. А паспорт ему лично вручил губернатор.

Сейчас у Максима много друзей. Но еще пару лет назад незрячий мальчик был очень одинок. Тогда после смерти матери он учился в Подмосковье, в специализированном интернате для незрячих. Отец его бросил, а с единственным родным человеком, бабушкой Евгенией Федоровной, мальчик созванивался раз в день, а приезжал в Ростов к ней лишь на каникулы. Как раз в один из таких приездов он и набрал номер 112. Причем звонил в службу спасения Максим по несколько раз в день. Желал диспетчерам доброго времени суток и клал трубку. Но однажды его удалось разговорить. Об этом случае "РГ" впервые рассказала в ноябре 2019 года ("Поговори с Максимом").

- Тогда-то мы и узнали, что нам звонит сирота, который ничего не видит с рождения. Мальчик признался, что у него совсем нет друзей. Мы не могли остаться в стороне и решили разобраться в ситуации, - вспоминает диспетчер Екатерина Максименко, которая и сама воспитывает сына такого же возраста. Внимательная сотрудница сразу поняла, что ребенку очень нужна поддержка старших. Пожарные решили навестить мальчика, чтобы познакомиться с ним и, возможно, чем-то помочь.

Конечно, спасатели сперва провели беседу с ребенком о том, что звонить по номерам "горячей линии" нужно только в случае крайней необходимости. А после узнали у удивленной и немного испуганной в тот момент бабушки, какие у их семьи проблемы.

Как оказалось, сильнее всего женщина тоскует по внуку из-за того, что их разделяет тысяча километров. Конечно, было возможно перевести Максима в ближайший, новочеркасский специализированный интернат. Правда, отвозить ребенка-инвалида в другой город по понедельникам и забирать по пятницам пожилой женщине было не под силу. Но разве это проблема для МЧС?

Уже через месяц Максима привезли в Ростов. А в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций выделили машину, которая на постоянной основе стала отвозить Максима в интернат и на выходные возвращать домой. Тогда во время нашей встречи мальчик поделился своей заветной мечтой - о чудесной "говорящей" трости. А бабушка, услышав о желании внука, только развела руками: "Эх, да где ж ее взять-то? Она стоит невероятных денег!"

В кинологическом подразделении Донского спасательного центра именинник пришел в восторг от общения с обученными лабрадорами-спасателями. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Но желание сбылось. Узнав из "РГ" эту трогательную историю, в компании, занимающейся разработкой и производством реабилитационной и медицинской техники для людей с инвалидностью, решили сделать Максиму сюрприз. Трость для него была изготовлена по спецзаказу, и мы вместе с представителем фирмы вручили ее мальчику в качестве подарка на Новый 2020 год. (Об этом мы рассказывали в публикациях "Проводник света" от 28.12.2019 года и "Максимкина мечта" от 13.01.2020 года). С умным помощником, который предупреждает о препятствиях, различает лица, а также обладает множеством других полезных функций, теперь знаком не только Максим, но и другие ребята из его интерната.

Сейчас Максим подрос, повзрослел и даже получил паспорт. К слову, вручил его мальчику в День России лично губернатор Ростовской области Василий Голубев. Евгения Федоровна этим очень гордится. Но если раньше в разговоре она все чаще замолкала, а на глазах проступали слезы, теперь в ее голосе больше позитива и уверенности в будущем.

- Я не молодею, силы меня покидают, мне уже 75. Конечно, переживаю, что будет с Максимом, когда меня не станет?.. Но сегодня я чувствую поддержку и заботу от спасателей. К нам приезжал глава регионального МЧС генерал-майор Сергей Иванович Филиппов. Максиму подарили смартфон с программами для незрячих, а меня успокоили: "Не переживайте, мы его не бросим. Теперь это наш сын полка спасателей". А еще пообещали организовать обследование его глаз. Ведь медицина не стоит на месте, и я надеюсь, что современные технологии помогут. Огромное им за это спасибо! Сказано - сделано. Обследование в ведущей российской офтальмологической клинике уже запланировано. А в день рождения для своего подшефного спасатели приготовили массу сюрпризов. Праздник он отметил вместе с летчиками и кинологами МЧС России. Имениннику провели необычную экскурсию в Южный авиационно-спасательный центр и кинологическое подразделение Донского спасательного центра. Экскурсоводами для Максима стали пилоты - капитаны воздушных судов МЧС России. Какова дальность полета в километрах и в часах у вертолета "Ми-8", какая у него грузоподъемность? Почему самолет "Бе-200 ЧС" похож на лодку и каким образом набирает воду? Об этом и о многом другом рассказали во время экскурсии авиационные спасатели. Особый интерес у Максима вызвала кабина пилотов. А пока мальчик изучал на ощупь многочисленные индикаторы, датчики, кнопки и рычажки, командир воздушного судна Всеволод Лантушко рассказал, для каких целей каждый из них предназначен. Также Максиму рассказали о видах парашютов и снаряжении, которое используют спасатели-десантники. А кинологи Донского спасательного центра Юлия Ложкова и Олеся Абрамова познакомили Максима с собаками, которые несут службу в МЧС.

- Внук вернулся домой полный ярких эмоций, - улыбается бабушка. - От общения с лабрадорами-спасателями он в восторге, ведь они беспрекословно выполняли его команды. Теперь, говорит, и я такого друга себе хочу. Спасатели пообещали: обязательно будет! Правда, нужно еще подрасти и окончить школу.