В Минэкономразвития отметили рост товарооборота России с Беларусью

Товарооборот России и Беларуси превысил докризисные показатели, заявил 30 июня замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач на заседании Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству двух государств. Так, в январе-апреле он увеличился на 32% по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил 11,5 млрд долларов США. При этом двусторонняя торговля выросла и по отношению к такому же периоду докризисного 2019 года - на 2,8%.

Вице-премьер отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между государствами активно восстанавливается, несмотря на нестабильную эпидемическую обстановку, обратил внимание на значительную долю инвестиционных проектов в Беларуси с российским участием. Например, а 2022 году ожидается ввод в эксплуатацию второго блока белорусской АЭС мощностью 2400 МВт. В январе этого года заработал первый энергоблок.

Помимо этого наращивается сотрудничество России и Беларуси в сфере цифровых технологий. В частности, благодаря им удалось обеспечить беспрепятственное перемещение граждан между двумя государствами в период пандемии: для этого было запущено мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Оно помогает найти ближайшие лаборатории, где можно сдать ПЦР-тест, а после прохождения исследования, если коронавирус не обнаружен, приходит зеленый QR-код.

Вице-премьер напомнил о системе "Работа без границ", которая запускается в ближайшее время на территории всего Евразийского союза и позволит искать работу на территории всех союзных стран.

"В перспективе мы планируем создать такую модель взаимодействия России и Беларуси, где государства будут функционировать практически в едином экономическом и гуманитарном пространстве", - подытожил Вольвач.