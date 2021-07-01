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Текст:   Марина Трубилина 
18:28 01.07.2021

В программах капремонта начнут учитывать состояние дома

Корректировать программы капремонта домов в зависимости от технического состояния здания предлагает Минстрой. Об этом рассказал замглавы ведомства Максим Егоров на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Сергей Николаев/РГ
Готовы ли регионы вкладывать свои деньги в капремонт

"Минстрой разработал проект закона, сейчас он проходит согласование, что мы можем корректировать региональные программы капитального ремонта в зависимости от технического состояния конструктивного элемента дома после соответствующего обследования. Я надеюсь, что мы скоро внесем данный законопроект в правительство", - приводит его слова ТАСС.

В законе также уделят внимание энергоэффективности при проведении капитального ремонта и использованию современных технологий. Кроме того, Минстрой предлагает корректировать стоимость контрактов по капремонту до 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов. Это связано с подорожанием строительных материалов.