В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших

Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по вакцинации и объявил, что началась ревакцинация тех, кто сделал прививку от COVID-19 еще зимой, а также перенес коронавирусную инфекцию.

"Временные методические рекомендации разработаны Федеральным дистанционным консультативным центром по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ("НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России) совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, а также Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", говорится в сообщении министерства.

Методические рекомендации содержат требования к проведению вакцинации против COVID-19 взрослых, чтобы обеспечить ее эффективность и безопасность, а также добиться достоверности учета. Рекомендации предназначены для специалистов организаций здравоохранения, как государственных, так и коммерческих.

Вот основные моменты рекомендаций.

1. После прививки сохраняем ношение масок

"Согласно рекомендациям ВОЗ, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях."

2. Сейчас в стране проводится экстренная вакцинация - из-за распространения коронавируса

"Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяется на "рутинную" и "экстренную" вакцинацию. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется "экстренная" вакцинация".

3. Отличия рутинной и экстренной вакцинации

"С учетом рекомендаций ВОЗ до достижения уровня коллективного иммунитета населения, проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации ("экстренная" вакцинация).

После достижения целевого уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19 при наличии соответствующих вакцин. Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в Российской Федерации или отдельных регионах принимается на основании решения главного государственного санитарного врача Российской Федерации или главных государственных врачей регионов".

4. Нужны ли тесты на антитела до и после прививки

"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается ВОЗ. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ".

5. Какую вакцину выбрать для ревакцинации

"Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных явлений на введение вакцины, повторную вакцинацию с применением другой вакцины при согласии гражданина".

Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения. В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших.