В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших

Новости

Объемы строительства жилья выросли на 28,4% 30.06.2021
Атаковавший россиянина на Евро украинский болельщик арестован 30.06.2021
Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 30.06.2021
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 30.06.2021
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 30.06.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 30.06.2021
Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России 30.06.2021
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте 30.06.2021
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов 30.06.2021
Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19 30.06.2021
В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 30.06.2021
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 30.06.2021
В США назвали лучшего президента страны в истории 30.06.2021
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 30.06.2021
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 30.06.2021
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 30.06.2021
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 30.06.2021
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 30.06.2021
Джо Байден отправит в Германию нового посла 30.06.2021
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 30.06.2021
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 30.06.2021
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 30.06.2021
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 30.06.2021
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 30.06.2021
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 30.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
01.07.2021 00:28
Рубрика: Общество

В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших

Текст: Ирина Невинная
Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по вакцинации и объявил, что началась ревакцинация тех, кто сделал прививку от COVID-19 еще зимой, а также перенес коронавирусную инфекцию.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

"Временные методические рекомендации разработаны Федеральным дистанционным консультативным центром по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ("НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России) совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, а также Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", говорится в сообщении министерства.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Путин о вакцинах: У нас все безвредно, человек не замечает, что привился

Методические рекомендации содержат требования к проведению вакцинации против COVID-19 взрослых, чтобы обеспечить ее эффективность и безопасность, а также добиться достоверности учета. Рекомендации предназначены для специалистов организаций здравоохранения, как государственных, так и коммерческих.

Вот основные моменты рекомендаций.

1. После прививки сохраняем ношение масок

"Согласно рекомендациям ВОЗ, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях."

2. Сейчас в стране проводится экстренная вакцинация - из-за распространения коронавируса

"Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяется на "рутинную" и "экстренную" вакцинацию. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется "экстренная" вакцинация".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Минздрав назвал условие ревакцинации другим препаратом от COVID-19

3. Отличия рутинной и экстренной вакцинации

"С учетом рекомендаций ВОЗ до достижения уровня коллективного иммунитета населения, проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации ("экстренная" вакцинация).

После достижения целевого уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19 при наличии соответствующих вакцин. Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в Российской Федерации или отдельных регионах принимается на основании решения главного государственного санитарного врача Российской Федерации или главных государственных врачей регионов".

4. Нужны ли тесты на антитела до и после прививки

"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается ВОЗ. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ".

Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной

5. Какую вакцину выбрать для ревакцинации

"Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных явлений на введение вакцины, повторную вакцинацию с применением другой вакцины при согласии гражданина".

Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения. В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации
Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом
На Кубани частично изменили правила заселения туристов
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару