7 июля (среда) в 11.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?".

Мероприятие посвящено всестороннему обсуждению проблемы лечения данного заболевания ввиду отсутствия одного из элементов терапии в реестре жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, а также новым достижениям и возможностям в лечении пациентов с метастатическим трижды негативным раком молочной железы.

В пресс-конференции примут участие:

* Боровова Ирина Валерьевна, президент межрегиональной общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!"", сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки.

* Артамонова Елена Владимировна, д.м.н., врач-онколог, заведующая химиотерапевтическим отделением в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

* Болотина Лариса Владимировна, д.м.н., врач-онколог, заведующая отделением химиотерапии в МНИОИ им. П.А. Герцена.

* Каракулина Екатерина Валерьевна, директор Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России.

* Павлова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Генеральный директор Национального института медицинского права.

Вопросы пресс-конференции:

* Как сегодня выстроена система диагностики и лечения заболевания в России? Кто и почему находится в зоне риска?

* Какова роль пациентских организаций в организации поддержки и помощи пациенткам с раком молочной железы?

* Как достижения современной медицинской науки влияют на показатели выживаемости пациентов? Какие инновационные методы терапии уже сейчас включены в клинические рекомендации?

* Как в России работает политика в области внедрения медицинских инноваций? Какие правовые аспекты нужно учитывать при их регистрации и имплементации?

* Онкопрограмма: как государство помогает пациентам?

Модератор мероприятия - теле- и радиоведущая Елена Ханга.

Метастатический трижды негативный рак молочной железы - это форма онкологического заболевания молочной железы, которая характеризуется тем, что на поверхности клеток злокачественных новообразований отсутствуют альфа-эстрогеновые и прогестероновые рецепторы, а также мембранный белок HER2. До недавнего времени было открыто недостаточное количество лекарственных средств (за исключением химиотерапии) для лечения данного заболевания. Тройной негативный рак молочной железы (ТНРМЖ) диагностируется в 15% случаев заболевания, однако на него приходится около 40% летальных исходов от рака молочной железы.

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте mc.rg.ru 07 июля 2021 г. с 11.00.

Аккредитация СМИ для участия в пресс-конференции в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 07 июля 09.00 мск.

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