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01.07.2021 00:00
Рубрика: Экономика

В России компании в два раза реже сокращали персонал в пандемию, чем в США

Текст: Юлия Акиньшина
Российские компании в 2020 году в два раза реже прибегали к сокращению штата, чем компании в США. Об этом говорится в ежегодном опросе PwC.

При этом 26% корректировали численность и штатное расписание в компаниях, 39% были нацелены на поддержание мотивации сотрудников.

Фото: Khaled DESOUKI / AFP
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"Несмотря на высокую текущую неопределенность, вероятность восстановления экономической активности и регулятивные требования делают работу с персоналом важным антикризисным направлением для компаний в России", - свидетельствуют данные опроса.

Опрос 2020 года, в котором приняли участие члены советов директоров более 100 компаний, представляющие различные отрасли, подтверждает макроэкономические данные об адаптации российской экономики к кризису. По информации от подавляющего большинства респондентов, основной антикризисной мерой стало сокращение инвестиционной активности в настоящее время. При этом сами директора сделали основным фокусом своей антикризисной работы взаимодействие с менеджментом компаний. Директора все также открыты к общению с инвесторами и акционерами.

"На повестку дня ведущих компаний все чаще выходят такие темы, как устойчивое развитие, цифровизация и технологии, культурная трансформация. События последнего года в сфере ESG - прежде всего, в сфере регулирования - будут оказывать долгосрочное влияние на выручку и капитализацию многих российских компаний, а следовательно, могут потребовать перестройки бизнес-модели и стратегии данных компаний", - отметила директор практики по корпоративному управлению и устойчивому развитию PwC в России Елена Дубовицкая.

"Инвесторы также обращают все большее внимание на ESG при принятии решений. ESG-инвесторы считают нефинансовые факторы одним из своих основных фокусов при анализе рисков и возможностей роста. Директора реагируют на запрос инвесторов. В этом году о том, что вопросы социальной ответственности и устойчивого развития важны для инвесторов, говорят 44% наших респондентов", - добавила она.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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