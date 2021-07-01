В России компании в два раза реже сокращали персонал в пандемию, чем в США

Российские компании в 2020 году в два раза реже прибегали к сокращению штата, чем компании в США. Об этом говорится в ежегодном опросе PwC.

При этом 26% корректировали численность и штатное расписание в компаниях, 39% были нацелены на поддержание мотивации сотрудников.

"Несмотря на высокую текущую неопределенность, вероятность восстановления экономической активности и регулятивные требования делают работу с персоналом важным антикризисным направлением для компаний в России", - свидетельствуют данные опроса.

Опрос 2020 года, в котором приняли участие члены советов директоров более 100 компаний, представляющие различные отрасли, подтверждает макроэкономические данные об адаптации российской экономики к кризису. По информации от подавляющего большинства респондентов, основной антикризисной мерой стало сокращение инвестиционной активности в настоящее время. При этом сами директора сделали основным фокусом своей антикризисной работы взаимодействие с менеджментом компаний. Директора все также открыты к общению с инвесторами и акционерами.

"На повестку дня ведущих компаний все чаще выходят такие темы, как устойчивое развитие, цифровизация и технологии, культурная трансформация. События последнего года в сфере ESG - прежде всего, в сфере регулирования - будут оказывать долгосрочное влияние на выручку и капитализацию многих российских компаний, а следовательно, могут потребовать перестройки бизнес-модели и стратегии данных компаний", - отметила директор практики по корпоративному управлению и устойчивому развитию PwC в России Елена Дубовицкая.

"Инвесторы также обращают все большее внимание на ESG при принятии решений. ESG-инвесторы считают нефинансовые факторы одним из своих основных фокусов при анализе рисков и возможностей роста. Директора реагируют на запрос инвесторов. В этом году о том, что вопросы социальной ответственности и устойчивого развития важны для инвесторов, говорят 44% наших респондентов", - добавила она.