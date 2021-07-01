В России появится база бесплатных проектов частных домов

Конкурс типовых проектов индивидуальных жилых домов запустил ДОМ.РФ. Предполагается, что уже в следующем году появится банк проектов-победителей, которым сможет бесплатно воспользоваться любой желающий.

В числе финалистов конкурса будет 25 проектов индивидуальных жилых домов (15 - деревянных, 10 из других материалов) и 15 проектов таунхаусов, малоэтажных многоквартирных домов и социально-культурных объектов, рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов. К январю должна быть разработана вся документация, необходимая для возведения этих зданий, которая появится в открытом доступе. Важное условие - себестоимость строительства домов должна быть от 30 до 50 тысяч рублей за метр, еще 10 тысяч рублей за "квадрат" может стоить отделка. "Крайне важно, чтобы проекты были доступны для населения. Мы делаем конкурс не для дорогих домокомплектов, которые и так активно развиваются на рынке", - подчеркнул Финогенов.

Предполагается, что на типовые дома будут распространяться меры господдержки индивидуального жилищного строительства. Сейчас банки неохотно кредитуют ИЖС, поскольку многие дома строятся хозспособом, непонятно, как их оценивать, насколько они качественны и ликвидны на рынке. Государством уже урегулировано строительство многоквартирных домов, было введено проектное финансирование, счета эскроу, идет решение проблем обманутых дольщиков, сейчас аналогичное регулирование будет вводиться в сфере индивидуального жилищного строительства, сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Воспользоваться банком типовых проектов можно будет примерно по такой схеме. Человек, желающий построить дом, придет в банк для получения на это кредита. Там ему предложат варианты: можно взять потребительский кредит (например, под 12-15%) и построить что-то на свой вкус либо оформить ипотеку под 7%, выбрав один из типовых проектов. Участники рынка будут понимать - какая себестоимость строительства, срок возведения дома, как он эксплуатируется, сколько стоит содержание.

Это должно упростить строительство и увеличить предложение на рынке загородного жилья. Если не будет баланса спроса и предложения, то после запуска программы льготной ипотеки на ИЖС, которой сейчас активно занимается правительство, могут резко вырасти цены на дома, подчеркнул Стасишин. Установленная в условиях конкурса "вилка" в 30-50 тысяч рублей за квадратный метр - это даже немного ниже рынка, сказал замминистра. И чем больше будет предложение, тем больше будет конкуренция и более стабильными будут цены на ИЖС, не будет их искусственного завышения.

В 2019 году объем ввода деревянных домов вырос на 24%. В этом году, как ожидается, он тоже увеличится на 20-30%, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. Из домов с деревянными конструкциями пока пользуется спросом, в основном, дорогой сегмент - из бруса и клееного бруса. В сфере ИЖС строительство домов индустриальным способом в России не превышает 1-2%, тогда как за границей оно доходит до 90%.