В России появится типовое строительство

В России возрождается типовое строительство. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

До сих пор Минстроем создавался банк экономически эффективной проектной документации повторного использования. Теперь взамен него вводится понятие типовой проектной документации. Ею может быть признана проектная документация, получившая положительное заключение госэкспертизы и использованная при строительстве, реконструкции объекта, уже введенного в эксплуатацию.

Сведения о типовой проектной документации должны включаться в единый госреестр. Порядок признания проектной документации типовой, критерии, которым она должна соответствовать, срок ее применения, порядок использования и внесения в нее изменений, основания исключения из госреестра будут устанавливаться правительством. Также правительством могут устанавливаться случаи обязательного использования типовой документации.

Федеральные, региональные, муниципальные органы власти, компании с госучастием получают право безвозмездно использовать типовую документацию. При подготовке к строительству объекта с применением типовой документации не допускается внесение в нее изменений.

Экономически эффективная проектная документация повторного использования, включенная в госреестр на 1 октября 2021 года, признается типовой проектной документацией.