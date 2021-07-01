В России упрощается оформление новых дорог и трубопроводов

Закон об упрощении регистрации линейных объектов подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон направлен на снижение административных барьеров для бизнеса на рынке недвижимости и призван упростить процедуру кадастрового учета и регистрации прав линейных объектов, сообщает пресс-служба Росреестра. Среди таких объектов - линии электропередачи, связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса и другое), автодороги, железнодорожные линии и др.

Сейчас различие проектной и фактической протяженности построенного линейного объекта является препятствием для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию и оформление. Кроме того, причиной приостановки кадастрового учета и регистрации прав на объект недвижимости (в том числе на линейный объект) может стать несвоевременное или неполное внесение изменений в проектную документацию и различие сведений о характеристиках объекта.

"Принятый закон установил допустимые пределы (5%) отклонения фактической протяженности построенного линейного объекта от проектной - как для целей ввода объекта в эксплуатацию, так и для кадастрового учета и регистрации прав на такие объекты. Это позволит исключить отказы в выдаче разрешений на ввод линейного объекта в эксплуатацию, а также сократить количество приостановлений кадастрового учета и регистрации прав", - сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Кроме того, исключается необходимость приложения проектной документации объекта к техническому плану. Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.