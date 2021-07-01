В России упростили подключение зданий к коммуникациям

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий подключение зданий к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также сетям связи.

В Градостроительный кодекс внесены изменения, исключающие необходимость получения технических условий подключения зданий к сетям как самостоятельного документа. Технические условия будут обязательным приложением к договорам о подключении и должны выдаваться в течение семи дней без взимания платы лицам, имеющим право заключать такие договоры с правообладателями сетей.

Срок действия технических условий подключения определяется правообладателем сетей не менее чем на три года или при комплексном развитии территории не менее чем на пять лет, если законодательством не предусмотрено иное. В некоторых случаях договоры могут быть заключены при отсутствии документов о правах на земельный участок и при наличии предварительного согласования о предоставлении участка.

Законом определяются порядок и сроки внесения платы за подключение, предусматривается возможность ее поэтапного внесения.

Закон вступает в силу с сентября 2021 года.