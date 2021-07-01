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01.07.2021 11:10
Рубрика: Экономика

В России ужесточили наказание за преднамеренное банкротство

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за преднамеренное банкротство. Поправки внесены в статью 196 Уголовного кодекса РФ ("Преднамеренное банкротство").

Фото: iStock
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Так, за преднамеренное банкротство контролирующим лицам - бенефициарам и руководителям - будет грозить штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Прежде за такие преступления был предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Кроме того, вводится повышенная уголовная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, а также за фальсификацию или уничтожение бухгалтерских и иных документов, если эти действия совершены с использованием служебного положения. Штраф составит от 500 тыс. до 2 млн рублей, срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Одновременно закон предусматривает освобождение от ответственности обвиняемых, если они активно способствовали раскрытию преступления.

Экономика Финансы Власть Право Уголовное право Президент

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