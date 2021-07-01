В российской армии начали ревакцинировать военнослужащих от коронавируса

В Вооруженных Силах РФ с 1 июля организована ревакцинация против коронавирусной инфекции военнослужащих всех категорий. Как сообщили в Минобороны РФ, привиты будут военные, которые прошли полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. Вакцинированы также будут члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал и военные пенсионеры. Прививки будут делаться в военно-медицинских организациях Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря проведению массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах РФ уже сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Ревакцинация в армии проводится в соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба Минобороны РФ по предупреждению заноса и распространения в Вооруженных Силах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.