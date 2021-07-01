В Словакии летающий автомобиль совершил первый междугородний перелет

"Научная фантастика стала реальностью", - говорится в пресс-релизе словацкой компании, которая разработала прототип летающего автомобиля под названием AirCar. Машина пролетела около 100 километров из города Нитра в Братиславу, столицу Словакии.

Менее чем за три минуты и одним нажатием кнопки крылья автомобиля раскладываются. После этого AirCar может лететь со скоростью 170 км/ч в радиусе 1000 километров и на высоте 2500 метров. В нем могут разместиться два человека весом до 200 килограмм, сообщает Le Parisien. На земле крылья могут убираться в сторону, и тогда аппарат приобретает вид классического автомобиля. Оснащенный бензиновым двигателем, он может заправляться на любой АЗС.

AirCar провел "более 40 часов испытаний в воздухе, включая повороты на 45 градусов и тесты устойчивости", сообщили в компании. О возможной дате выхода новинки на рынок или о ее цене пока не сообщается. Создателям еще предстоит провести множество испытаний.

Различные источники очень позитивно оценивают рынок летающих автомобилей в ближайшие годы. Однако технические ограничения, связанные с такими полетами, а также ежедневные эксплуатационные расходы этого типа транспортного средства должны лимитировать их использование в обычных условиях, организованное преимущественно богатыми любителями, отмечают эксперты.