О том, что научная фантастика стала реальностью, говорится в пресс-релизе словацкой компании Klein Vision, которая разработала прототип летающего автомобиля под названием AirCar. Эта машина пролетела около 100 километров между городами Нитрой и Братиславой.

Менее чем за три минуты, одним нажатием кнопки крылья автомобиля раскладываются. После этого AirCar может летать со скоростью 170 км/ ч на расстояние до 1000 километров на высоте 2500 метров. В машине могут разместиться два человека весом до 200 килограммов, сообщает Le Parisien. На земле крылья складываются, и тогда аппарат приобретает классический вид автомобиля. Оснащенный бензиновым двигателем, он может заправляться на любой традиционной АЗС.

Ранее AirCar провел более 40 часов испытаний в воздухе, "включая повороты на 45 градусов и тесты устойчивости", сообщили в компании. На данный момент Klein Vision не называет ни возможную дату выхода своей разработки на рынок, ни предполагаемую цену летающего автомобиля. Разработчики говорят, что ему еще предстоит пройти множество испытаний, прежде чем быть запущенным в массовое производство.