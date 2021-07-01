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01.07.2021 22:02
Рубрика: В мире

Сел в машину и полетел

Текст: Андрей Васильев
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
О том, что научная фантастика стала реальностью, говорится в пресс-релизе словацкой компании Klein Vision, которая разработала прототип летающего автомобиля под названием AirCar. Эта машина пролетела около 100 километров между городами Нитрой и Братиславой.
AirCar может летать со скоростью 170 километров в час на расстояние до 1000 километров. Фото: klein-vision.com AirCar может летать со скоростью 170 километров в час на расстояние до 1000 километров. Фото: klein-vision.com
AirCar может летать со скоростью 170 километров в час на расстояние до 1000 километров. Фото: klein-vision.com

Менее чем за три минуты, одним нажатием кнопки крылья автомобиля раскладываются. После этого AirCar может летать со скоростью 170 км/ ч на расстояние до 1000 километров на высоте 2500 метров. В машине могут разместиться два человека весом до 200 килограммов, сообщает Le Parisien. На земле крылья складываются, и тогда аппарат приобретает классический вид автомобиля. Оснащенный бензиновым двигателем, он может заправляться на любой традиционной АЗС.

Фото: Istock
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Ранее AirCar провел более 40 часов испытаний в воздухе, "включая повороты на 45 градусов и тесты устойчивости", сообщили в компании. На данный момент Klein Vision не называет ни возможную дату выхода своей разработки на рынок, ни предполагаемую цену летающего автомобиля. Разработчики говорят, что ему еще предстоит пройти множество испытаний, прежде чем быть запущенным в массовое производство.

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