В Совфеде предостерегли иностранных наблюдателей от манипуляций на выборах

Рабочая группа при Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России приняла заявление, в котором обратила внимание на попытки дискредитации выборов в Госдуму, которые предпринимают иностранные СМИ и НКО-иноагенты.

"Эти выпады строятся на надуманных обвинениях и откровенных манипуляциях, поставляемых структурами, выдающими себя за наблюдателей", - говорится в заявлении. В качестве примера сенаторы привели недавний доклад организации "Голос" (признана иностранным агентом) об ограничении пассивного избирательного права в РФ. "В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками. Этот пропагандистский доклад был тут же растиражирован в СМИ, финансируемых правительствами иностранных государств", - отмечают сенаторы.

Рабочая группа "предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс". "Так, сохраняются опасения относительно истинных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Организация известна своим предвзятым отношением к российским выборам", - указали парламентарии, сославшись на доклад Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ. "В документе под видом мнений "заинтересованных сторон" содержатся заготовки для последующих попыток дискредитации голосования. Судя по формулировкам, БДИПЧ ОБСЕ ретранслирует пропагандистские уловки НКО-иноагентов. Это подтверждается и тем фактом, что большая часть НКО, с которыми встречалась Миссия, включены в реестр иноагентов", - подчеркнули авторы заявления.

Сенаторы также зафиксировали "кратное увеличение попыток вмешательства со стороны Европейского Союза". По официальным документам и заявлениям Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета и Внешнеполитической службы ЕС прослеживается, что ЕС намерен продолжать под видом поддержки так называемого "гражданского общества" спонсировать отдельные политические силы на территории России и различные деструктивные организации, уверены в комиссии Совфеда.

Рабочая группа продолжит работу до октября этого года и по итогам мониторинга ситуации вокруг выборов в Госдуму предложит меры реагирования на внешнее вмешательство в электоральный процесс.