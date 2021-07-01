В "Векторе" рассказали об особенностях вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

"Эпиваккорона-Н" войдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал замдиректора центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

"Мы, действительно, приступили к процедуре регистрации новой вакцины и надеемся, что в ближайшее время она получит регистрационное удостоверение. Но пока мы в самом начале регистрации. Это, наверное, срок месяцы до того момента как она попадет в гражданский оборот", - сказала Непомнящих.

Она также пояснила, что это новая вакцина, которая отличается от предыдущей формы "ЭпиВакКороны" особенностями производства, действующие вещества не изменились.

"Там те же действующие вещества, тот же белок-носитель, единственное два пептида объединены в один для удобства простоты масштабирования", - добавила эксперт.

Непомнящих добавила, что выпускать новую вакцину будут в шприц-дозах. Это исключит вероятность ошибки