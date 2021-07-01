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01.07.2021 17:55
Рубрика: Культура

Наутилус всплывет

Валерий Фокин поставит спектакль "Два царя" с музыкой Вячеслава Бутусова
Текст: Светлана Мазурова
Александринский театр только-только завершил 265-й сезон и уже вовсю готовится к следующему, который откроется 30 августа. Что останется в памяти от непростого пандемийного года и чего ждать зрителям - рассказал на пресс-конференции художественный руководитель театра Валерий Фокин.

Он напомнил, что, несмотря на все сложности, в сезоне-2020/21 было выпущено четыре новых спектакля: на Исторической сцене - "Дети солнца" Николая Рощина, на Новой - "Нана" Андрия Жолдака, "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина, сам же худрук поставил "Честную женщину".

Фото: Анастасия Пономарева/ТЮЗ
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- Все спектакли разные - по пространству, форме, стилистике, и это правильно, потому что мы позиционируем себя как театр, который прежде всего развивает художественное разнообразие. Наша главная задача - высокий уровень спектаклей, - отметил Валерий Фокин.

При этом три премьерных спектакля уже показали в Москве. Съездили на гастроли в Сибирь - в Иркутск и Томск.

Напомнил Валерий Фокин и о таком важном событии: филиалом Александринки стал Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина. Первым совместным проектом стала премьера в Пскове в день рождения Пушкина: корифеи-актеры двух театров представили спектакль "Пир".

Театр только-только завершил 265-й сезон и уже вовсю готовится к следующему

А первой премьерой 266-го сезона станет "Процесс" по Францу Кафке, в декабре спектакль выпустит Аттила Виднянский, художественный руководитель Венгерского Национального театра.

- В постановке будут заняты 25 актеров, на главную роль назначен Иван Трус. Все есть для того, чтобы родился хороший спектакль, который не скоро сойдет со сцены, - подчеркнул Виднянский.

К маю-июню будущего года готовится премьера спектакля Валерия Фокина с рабочим названием "Два царя" (еще одно название - "1881"), про двух императоров Александров - отца и сына Романовых. Пьеса Бориса Акунина, музыку напишет Вячеслав Бутусов.

Кроме того, в планах на вторую половину следующего сезона - постановки режиссеров Никиты Кобелева, Хуго Эрикссена.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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