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"ВКонтакте" обрушился во всей России и за рубежом

Текст:   Антон Благовещенский
01.07.2021,  
12:01

Соцсеть "ВКонтакте" испытывает серьезные перебои в работе. Пользователи жалуются на недоступность десктопной и мобильной версий, а также на недоступность контента в приложении.

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Сбой также фиксирует ресурс Downdetector.ru. Кроме того, в других соцсетях массово появляются жалобы на недоступность соцсети, а хештег #вкживи возглавил российский топ Twitter.

соцсети
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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