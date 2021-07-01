"ВКонтакте" обрушился во всей России и за рубежом

Соцсеть "ВКонтакте" испытывает серьезные перебои в работе. Пользователи жалуются на недоступность десктопной и мобильной версий, а также на недоступность контента в приложении.
Сбой также фиксирует ресурс Downdetector.ru. Кроме того, в других соцсетях массово появляются жалобы на недоступность соцсети, а хештег #вкживи возглавил российский топ Twitter.
На самом интересном месте виснет вк#вкживи— Emil'🌿 (@alinka6911) July 1, 2021
Неделю не сижу вк и все ок— Лūс 🦊 (@Rodioshka3) July 1, 2021
Решила зайти и он умер. Класс#вкживи
Неплохое начало дня#вкживи pic.twitter.com/JPenE4zUJy— Toma_чька (@Tomatiko_exe) July 1, 2021