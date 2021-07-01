"ВКонтакте" обрушился во всей России и за рубежом

Соцсеть "ВКонтакте" испытывает серьезные перебои в работе. Пользователи жалуются на недоступность десктопной и мобильной версий, а также на недоступность контента в приложении.

Сбой также фиксирует ресурс Downdetector.ru. Кроме того, в других соцсетях массово появляются жалобы на недоступность соцсети, а хештег #вкживи возглавил российский топ Twitter.

На самом интересном месте виснет вк#вкживи — Emil'🌿 (@alinka6911) July 1, 2021