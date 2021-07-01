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01.07.2021 22:00
Рубрика: В мире

Больше думать о личном

В Японии хотят перейти на короткую рабочую неделю
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Правительство Японии включило в ежегодный выпуск руководящих принципов экономической политики страны рекомендацию переходить на четырехдневную 32-часовую рабочую неделю, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью. По замыслу властей, высвободившееся время люди смогут посвятить близким и приобретению новых навыков, чтобы повысить свою ценность на рынке труда. Для страны, где даже существует термин "кароси" - смерть от переутомления на работе, такая инициатива очень актуальна. Но как это будет воплощаться на практике - здесь пока что больше вопросов

Компания Microsoft два года назад провела эксперимент в своих японских отделениях - ввела четырехдневную неделю, и в результате производительность выросла на 40 процентов. Такую же опцию разрешила в 2017 году Yahoo! Japan. Однако то, что подходит для сферы ИТ, вовсе не обязательно будет хорошо для других отраслей. Может получиться, что часть населения будет работать четыре дня, общаться с близкими и повышать свою ценность на рынке, а другая окажется лишена таких возможностей. Кроме того, остается неясным, как сокращение рабочих часов скажется на заработной плате. Хисаси Ямада из Japan Research Institute, которого цитирует издание The Japan Times, считает, что короткая рабочая неделя вряд ли получит быстрое распространение. "Если сотрудник устраивается на вторую работу, сложно понять продолжительность его работы в целом. В таком случае как оценивать тех, кто берет два выходных в неделю, и тех, кто берет три? А сами сотрудники не хотят, чтобы снизился их доход от основной работы", - отметил эксперт. По его словам, некоторые малые и средние предприятия (а на них приходится основная доля занятости в Японии) не могут позволить дополнительные выходные, другие же попытаются пропорционально сократить зарплату.

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
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Есть и социально-поведенческие трудности. Так, нет гарантий, что простое уменьшение длительности рабочей недели побудит человека получать дополнительные навыки. Кроме того, трудовая этика в Японии иногда не одобряет отдыха. Так, по данным правительственных исследований, в 2018 году работники в среднем использовали только 52,4 процента полагающегося им отпуска, потому что им было стыдно отдыхать, когда коллеги работают, и начальство смотрит косо на подобные поступки. Правда, есть надежда, что нынешняя рекомендация правительства сократить число рабочих часов повлияет на эту традицию.

В 2018 году японцы в среднем использовали только 52,4 процента полагающегося им отпуска

Что интересно, согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2020 год, Япония по среднему количеству отработанных за год человеко-часов (1598) занимает примерно середину списка. Меньше работают в большинстве стран Европы (в ФРГ, например, 1332 человеко-часа в год), но есть и много стран, включая США, Южную Корею и Россию, где работают больше. Пилотный проект с четырехдневной рабочей неделей в этом году запускает Испания. Кстати, в 2018 году новозеландская компания Perpetual Guardian, работающая в сфере недвижимости, также провела эксперимент, осталась довольна и ввела добровольную четырехдневку.

В мире Восточная Азия Япония

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