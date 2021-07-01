Власти Японии разрешили туристами подниматься на гору Фудзи

Знаменитую гору Фудзи в Японии вновь открыли для туристов. Правда, власти сразу предупредили, что желающим подняться на вершину придется предоставить информацию о своем здоровье (надо заполнить анкету - прим. ред.). У путешественников также измерят температуру тела, пишет РИА Новости.

Владельцы коттеджей предупредили туристов, что из-за введенных властями ограничений количество сдаваемых комнат уменьшилось.

В прошлом году из-за коронавируса гора была закрыта для туристов. Фудзи расположена на территории двух японских префектур - Яманаси и Сидзуока. Сезон восхождений начинается в июле и заканчивается в первых числах сентября.