Власти Таиланда начали реализацию программы "Песочница Пхукета"

Но скептики сомневаются, что иностранцы будут выполнять все требования, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Например, сдавать тесты на COVID-19 и устанавливать на смартфон приложение, с помощью которого отслеживается перемещение человека.

За первые пять месяцев 2020 года Пхукет посетили свыше трех миллионов человек. За аналогичный период 2021 года - менее полумиллиона человек, и всего пять тысяч иностранцев. Последние сейчас должны предоставить целый пакет документов: сертификат о сделанной прививке, отрицательный результат теста на COVID-19 и страховой полис, который покрывает лечение на сумму не менее 100 тысяч долларов в случае, если турист попадет в больницу с коронавирусом.

Оказавшись на острове, иностранцы должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию, сдать три теста на COVID-19 за свой счет (потратив примерно 300 долларов).

В Таиланд сейчас пускают только из стран, где эпидситуация по COVID-19 благополучная. В списке - США, Канада и многие страны Европы. Лететь надо прямо на Пхукет. Транзит через аэропорт Бангкока пока не доступен. Затем 14 дней иностранцы должны находиться в номере отеля на карантине, после чего они могут свободно путешествовать по Таиланду без ограничений.

Согласно последним данным, 70 процентов жителей Пхукета уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. А все, кто занят в туриндустрии (ресторанах, отелях и так далее), полностью вакцинированы.