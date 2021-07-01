Во Франции рестораны обязали предоставлять контейнеры для недоеденного

Во Франции с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила работы ресторанов. Заведения теперь обязаны предоставлять клиентам многоразовые или перерабатываемые контейнеры для недоеденных блюд, если посетители захотят забрать их с собой. Как пишет Le Figaro, таким образом, во Франции решили бороться с расточительством и чрезмерным количеством пищевых отходов.

Согласно исследованиям, проведенным еще в 2016 году, 33 процента продуктов, приобретенных в магазинах, в конце концов, оказываются на помойке. Речь идет как об отходах, полученных в процессе приготовления блюд, так и испорченных продуктах, к которым относятся и недоеденные посетителями кафе и ресторанов заказы.

Как отмечают сами рестораторы, во Франции не сложилась привычка забирать остатки блюд с собой. В США и странах Азии порции довольно большие, там клиент может и не справиться с ними. Во Франции же они гораздо меньше, тарелки к концу трапезы практически всегда оказываются пустыми. К тому же французов с детства приучают доедать то, что им поставили на стол.

Вот они и не привыкли забирать объедки с собой, лишь 15 процентов французов поступают так. Большинство же считают такую практику ненужной, поступающих таким образом они называют некультурными, а процесс перекладывания остатков еды в контейнеры - негигиеничным. К тому же если еда была вкусной, на тарелке ничего не останется, в обратном случае забирать остатки не имеет смысла, если, конечно, они не отправятся в миску для собаки.