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01.07.2021 11:16
Рубрика: Власть

Володин: ПА ОДКБ планирует учредить институт государств-партнеров

Текст: Галина Мисливская

Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) планирует расширить форматы участия и учредить институт государств - партнеров. Об этом сообщил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Предлагается рассмотреть вопрос об учреждении нового для ПА ОДКБ института партнерства. Партнеры получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений", - сказал на заседании Совета организации в Душанбе Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

По мнению спикера, новый статус повысит эффективность работы ассамблеи и ее открытость. Он добавил, что интерес к сотрудничеству в рамках ПА ОДКБ проявляет целый ряд государств. "В этой связи предоставление статусов наблюдателей и партнеров в ОДКБ дает дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе", - считает Володин.

Cейчас в ПА ОДКБ помимо членов есть только две страны-наблюдателя - Афганистан и Сербия.

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