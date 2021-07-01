Новости

Дактилоскопия и медосмотр стали обязательными для трудовых мигрантов 13:10
Илон Маск и Crew Dragon отбили у РКК "Энергия" 34 процента услуг для МКС 13:01
Замглавы Минсельхоза рассказала, когда подешевеет "борщевой набор" 13:00
Российские моряки контролируют действия фрегата ВМС Италии в Черном море 12:58
На Кубани семейная пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла 12:48
ФСБ опубликовала видео задержания в Белгороде украинских неонацистов 12:48
В России упрощается оформление новых дорог и трубопроводов 12:45
Европа пытается остановить распространение штамма "Дельта" 12:41
Юрист рассказала об ответственности за поддельные QR-коды 12:37
Таиландский курорт Пхукет открылся для привитых путешественников 12:25
В Белгороде задержаны украинские неонацисты 12:20
В России появится типовое строительство 12:18
Врач развеяла миф о возникновении при вакцинации иммунного феномена ADE 12:14
Мишустин обсудил подготовку к зиме с гендиректором "Россетей" 12:12
В Казани подполковника МЧС задержали по делу о взятках 12:10
В ресторане Якутска ребенка вместо воды напоили антисептиком 12:09
В Калининграде ввели новые COVID-ограничения для общепита и туристов 12:08
В Москве выбрали лучшие экскурсионные маршруты горожан 12:03
Президент подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 7 597 новых случаев COVID-19 11:58
Путин поддержал Лукашенко в противостоянии санкциям 11:57
Карасев назначен резервным судьей на четвертьфинал Евро Чехия - Дания 11:54
Во Франции рестораны обязали предоставлять контейнеры для недоеденного 11:50
Актер Энди Дик был арестован за избиение любовника стулом 11:45
В государствах ЕАЭС создан единый рынок труда 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 12:14
Рубрика: Общество

Врач развеяла миф о возникновении при вакцинации иммунного феномена ADE

Текст: Николай Грищенко

Популярный среди антипрививочников миф о том, что вакцины от коронавирусной инфекции могут вызывать ухудшение состояния переболевших людей за счет антителозависимого повышения иммунитета (ADE) не соответствует действительности.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Врачи и ученые составили диету для профилактики COVID-19

Как сообщила KP.RU врач-эндокринолог Зухра Павлова, проблема с антителозависимым повышением иммунитета для коронавирусной инфекции не актуальна. Опасность любых вакцин в этом плане выявляется на ранних этапах исследований.

"Если этот феномен возникает, то скрыть его невозможно: если бы вакцины от коронавируса давали бы такой эффект, то больницы уже были бы переполнены привитыми пациентам. Но людей, которые сделали прививку и заболели, к счастью, крайне мало", - говорит врач.

Эндокринолог отметила, что во всем мире картина одинаковая: привитые люди не имеют серьезных осложнений после COVID-19, а в большинстве случаев обходятся без госпитализации.

Кроме того, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, российские врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев, в том числе и людям, переболевшим COVID-19. Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.

В Москве огласили правила ревакцинации от коронавируса

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Австрия исключила Россию из списка опасных "коронавирусных" стран
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару