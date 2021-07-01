Врач развеяла миф о возникновении при вакцинации иммунного феномена ADE

Популярный среди антипрививочников миф о том, что вакцины от коронавирусной инфекции могут вызывать ухудшение состояния переболевших людей за счет антителозависимого повышения иммунитета (ADE) не соответствует действительности.

Как сообщила KP.RU врач-эндокринолог Зухра Павлова, проблема с антителозависимым повышением иммунитета для коронавирусной инфекции не актуальна. Опасность любых вакцин в этом плане выявляется на ранних этапах исследований.

"Если этот феномен возникает, то скрыть его невозможно: если бы вакцины от коронавируса давали бы такой эффект, то больницы уже были бы переполнены привитыми пациентам. Но людей, которые сделали прививку и заболели, к счастью, крайне мало", - говорит врач.

Эндокринолог отметила, что во всем мире картина одинаковая: привитые люди не имеют серьезных осложнений после COVID-19, а в большинстве случаев обходятся без госпитализации.

Кроме того, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, российские врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев, в том числе и людям, переболевшим COVID-19. Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.