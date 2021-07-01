Врачи и ученые составили диету для профилактики COVID-19

Продукты питания, конечно, не могут гарантировать полноценную защиту организма от COVID-19, но правильная диета помогает снизить количество тяжелых случаев короновирусной инфекции и облегчить течение болезни.

"Ранние исследования показали, что уровень распространения инфекции связан не только с гигиеническими факторами. Важную роль играет и рацион, который участвует в формировании естественного и приобретенного иммунитета, - заявил aif.ru доктор медицинских наук Олег Медведев.

Ученые Колумбийского университета проанализировали истории болезни 568 пациентов с диагнозом COVID-19 из США, Испании, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Оказалось, что у людей, предпочитающих растительное питание и умеренное потребление мяса, тяжелое течение COVID-19 бывает на 73 процента. У тех, кто вместо животных жиров отдает предпочтение рыбе - тяжелое течение коровируса с осложнениями встречается на 59 процентов реже.

Польза от такой диеты объясняется многими факторами. Растительные продукты богаты клетчаткой, которая необходима для правильного роста и разнообразия микробиома. Ненасыщенные жирные кислоты, встречающиеся в рыбе и растительных маслах, жизненно важны для профилактики болезней органов кровообращения.

"Люди на растительном питании, которые не злоупотребляют красным мясом и мясопродуктами, свободными сахарами и пищей глубокой переработки, как правило, имеют нормальный вес и реже страдают хроническими сердечными заболеваниями, гипертонией, диабетом 2 типа", - считает врач.