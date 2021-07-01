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01.07.2021 10:05
Рубрика: Общество

Врачи и ученые составили диету для профилактики COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Продукты питания, конечно, не могут гарантировать полноценную защиту организма от COVID-19, но правильная диета помогает снизить количество тяжелых случаев короновирусной инфекции и облегчить течение болезни.

Фото: iStock
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"Ранние исследования показали, что уровень распространения инфекции связан не только с гигиеническими факторами. Важную роль играет и рацион, который участвует в формировании естественного и приобретенного иммунитета, - заявил aif.ru доктор медицинских наук Олег Медведев.

Ученые Колумбийского университета проанализировали истории болезни 568 пациентов с диагнозом COVID-19 из США, Испании, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Оказалось, что у людей, предпочитающих растительное питание и умеренное потребление мяса, тяжелое течение COVID-19 бывает на 73 процента. У тех, кто вместо животных жиров отдает предпочтение рыбе - тяжелое течение коровируса с осложнениями встречается на 59 процентов реже.

Польза от такой диеты объясняется многими факторами. Растительные продукты богаты клетчаткой, которая необходима для правильного роста и разнообразия микробиома. Ненасыщенные жирные кислоты, встречающиеся в рыбе и растительных маслах, жизненно важны для профилактики болезней органов кровообращения.

"Люди на растительном питании, которые не злоупотребляют красным мясом и мясопродуктами, свободными сахарами и пищей глубокой переработки, как правило, имеют нормальный вес и реже страдают хроническими сердечными заболеваниями, гипертонией, диабетом 2 типа", - считает врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Пандемия коронавируса COVID-19

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