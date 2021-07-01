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Вышел первый трейлер ситкома "Кафедра" со звездой "Убивая Еву"

Новости
    01.07.2021, 13:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Сервис Netflix представил тизер-трейлер своей драмедии "Кафедра" (The Chair). Ролик размещен на YouTube и на сайте платформы.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер сериала по "Маленьким женщинам" Олкотт

По центру шоу встанет заведующая кафедры английского языка Джи Юн Ким, первая женщина, руководящая отделением английского языка в Университете Пембрука. И сопровождать ее там будут, как сразу дает понять видео, тернии - просто буквально уже с порога. В частности, завкафедрой немедленно попытался покалечить стул.

Сценаристка - актриса Аманда Пит (дилогия "Девять ярдов", "Брокмайр"), режиссер - Дэниэл Грэй Лонгино ("Кто есть Америка" с Сашей Бароном Коэном, "Чудотворцы", "Мужчина ищет женщину").

Ким сыграла Сандра О, одна из двух ведущих актрис черной криминальной комедии "Убивая Еву".

Релиз - 20 августа. В первом сезоне шесть эпизодов.

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