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01.07.2021 10:30
Рубрика: Экономика

Выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет во Владивостоке в сентябре

Текст: Василий Кошкин

Выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет во Владивостоке в сентябре в рамках Восточного экономического форума-2021. На ней будут представлены все одиннадцать регионов ДФО, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

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"За пять лет проведения выставка "Улица Дальнего Востока" по праву стала настоящей жемчужиной Форума. Эта экспозиция открывает участникам и гостям ВЭФ инвестиционный, экономический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока", - отметил заместитель полпреда президента в ДФО Денис Андреев.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ 2 - 7 сентября. Со 2 по 4 сентября выставку смогут посетить гости и участники ВЭФ, 5 - 7 сентября - все желающие.

По словам заместителя директора Фонда Росконгресс, директора Восточного экономического форума Игоря Павлова, сейчас утверждаются концепции павильонов субъектов Дальнего Востока и федеральных органов исполнительной власти, прорабатываются спортивная и культурная программы выставки. Особое внимание при проведении выставки в этом году будет уделено соблюдению противоэпидемиологических мер.

Трутнев: Проведение ВЭФ поможет восстановлению инвестиций в Дальний Восток

"Другой возможности представить свой дальневосточный субъект для такого количества представителей руководства зарубежных стран, международного бизнеса, научных и общественных кругов просто нет. Выставка "Улица Дальнего Востока" - это возможность для регионов представить свою работу по социально-экономическому развитию территорий, когда губернаторы и жители могут показать, что они любят на своей земле, что планируют делать, какие перспективы видят", - подчеркивал ранее во время совещания с главами регионов вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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