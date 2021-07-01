Кризис на российском рынке труда привел не к росту, а сокращению неформальной занятости. Такое положение зафиксировано в очередном докладе Всемирного банка (ВБ).

Исследователи отмечают динамику изменений в формальном секторе. Его доля в общей занятости в четвертом квартале 2019 года составляла 19,3 процента, во втором квартале 2020-го сократилась до 17,9, а в четвертом квартале 2020 года выросла до 18,9. Во втором полугодии 2020 года число людей, работающих только в неформальном секторе, увеличилось на 828 тысяч человек, а число тех, кто трудится в формальном секторе (или совмещает основную работу с неформальной занятостью), сократилось на 337 тысяч. "Это указывает на то, что рынок труда, хотя и набирает обороты, все еще слаб, и спрос на рабочую силу в полной мере не восстановился", - говорится в докладе. В целом же констатируется улучшение условий на рынке труда в четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021-го. По мнению гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина, сокращение неформального сектора говорит об эффективности усилий по легализации занятости. "Неформальный сектор сжимался за счет повышения привлекательности государственных программ поддержки занятости,- говорит эксперт.- В 2020 году правительство серьезно увеличило пособие по безработице и упростило процедуру его получения. С 2021 года минтруд начал проводить программы переобучения безработных и выплачивать субсидии работодателям при их трудоустройстве".

Неформальная занятость сократилась еще и потому, что из-за пандемии в России упал спрос на теневые услуги. К такому выводу пришли специалисты РАНХиГС. Как показал проведенный ими мониторинг, в 2020 году домохозяйства сократили расходы на неформальные услуги, в результате чего доля работающих неофициально на постоянной основе снизилась до 20,5 процента, а тех, кто получает от этого основной доход,- до 11,3. Так, 42 процента респондентов в течение всего года расплачивались за услуги без надлежащего оформления. Раньше таких расчетов было больше. По данным аналогичных опросов, в 2006 году к неформальной оплате прибегали 56 процентов респондентов, в 2013-м - 51,7, в 2016-м - 51,3 в 2019-м - 50. Заодно снижалась и активность потребления теневых услуг. На оплату наиболее распространенных неофициальных услуг или работ в 2020 году граждане потратили 4,1 трлн руб. (в 2013-м - 5 трлн). Потребители услуг теряют доходы и потому откладывают ремонт квартиры или наем домработницы до "лучших времен", переходят на самообслуживание, а то и просто боятся вступать в контакты с незнакомыми людьми. "Специалисты, которые могут работать онлайн, например, репетиторы, тоже столкнутся со снижением доходов, поскольку рынок будет насыщен предложениями, в том числе из регионов, где цены существенно ниже", - говорит гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. По его оценке, рынок сервисов бытовых и бизнес-услуг в 2019 году удвоился практически до 100 млрд руб., но по итогам 2020 года сократился как минимум на 40 процентов.

Кризис на российском рынке труда привел не к росту, а сокращению неформальной занятости

Эксперты РАНХиГС отметили также снижение числа граждан, занятых в теневой экономике. В 2017 году доля работавших "в тени" составляла 44,8 процента, а к 2019 году она снизилась до 32,5. Согласно статистике, сейчас в этом секторе работают 25 млн человек. Как показало исследование, доля вовлеченности в "теневой" рынок уменьшилась из-за снижения общего количества людей, занятых на дополнительной работе. Кроме того, выросло число граждан (с 7,1 процента в 2017 году до 12,7 в 2019-м), которые считают, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества. По мнению респондентов, повысить желание людей работать официально может снижение величины налоговых выплат (45,1 процента), страх наказания (31,5) и обеспечение равенства перед законом всех групп граждан (30). В исследовании приняли участие 1215 человек, занятых на предприятиях различных форм собственности, из всех федеральных округов страны.

Однако многие репетиторы, няни, домработницы по-прежнему не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Потому что не чувствуют в этом особой необходимости для себя. Налоги они и так не платят, и налоговые каникулы им не нужны.

По оценке директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, на неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. И с повышением пенсионного возраста число самозанятых будет только возрастать. Задача правительства, считает эксперт, - не побеждать самозанятых, а минимизировать неформальную экономику, создавая благоприятный предпринимательский климат.

На неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП

Эксперты объясняют одну из причин снижения уровня официальной безработицы переходом населения на "архаичные формы занятости". По подсчетам, произведенным аналитиками Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. Из общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов (8 млн человек) составляют самозанятые Это существенная доля населения, которая преимущественно находится в тени и вывести ее оттуда пока не удается.