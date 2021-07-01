Захарова назвала новые претензии Чехии к РФ фантасмагорией и абсурдом

"Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке из бессмертного произведения Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория и абсурд, переходящие границы здравого смысла", - сказала Захарова. По ее словам, в данном случае дипломатия "подменяется литературными жанрами - это швейковщина в чистом виде". Тем более что среди правящей верхушки Чехии нет единства по поводу версий, что же случилось во Врбетице в 2014 году.

Захарова сообщила, что посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька уже вызван на Смоленскую площадь, и в ближайшее время ему будет изложено отношение российской стороны к этой ситуации. "Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах (потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения) и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые", - заключила официальный представитель МИД.