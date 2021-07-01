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01.07.2021 16:34
Рубрика: Власть

Захарова назвала новые претензии Чехии к РФ фантасмагорией и абсурдом

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади прокомментировали новые претензии Чехии, потребовавшей от России обсудить вопрос о выплате ей "компенсаций" в связи со взрывами на оружейном складе во Врбетице семилетней давности, в которых Прага в этом году неожиданно начала обвинять Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала на брифинге эти обвинения, у которых по-прежнему нет доказательств, неприемлемыми и заявила, что они все больше напоминают фантасмагорию и обрастают абсурдными подробностями в духе историй о похождении бравого солдата Швейка.

"Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке из бессмертного произведения Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория и абсурд, переходящие границы здравого смысла", - сказала Захарова. По ее словам, в данном случае дипломатия "подменяется литературными жанрами - это швейковщина в чистом виде". Тем более что среди правящей верхушки Чехии нет единства по поводу версий, что же случилось во Врбетице в 2014 году.

Слуцкий: Чехия не получит компенсаций от России по Врбетице

Захарова сообщила, что посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька уже вызван на Смоленскую площадь, и в ближайшее время ему будет изложено отношение российской стороны к этой ситуации. "Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах (потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения) и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые", - заключила официальный представитель МИД.

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