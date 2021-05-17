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17.05.2021 15:46
Рубрика: Власть

Лавров: В Чехии с позором расхлебывают историю со взрывами во Врбетице

Текст: Юрий Когалов
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позором то, что сейчас происходит в Чехии вокруг истории со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом российский министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы, путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии​​​", - отметил Лавров. По его словам, необходимо было разобраться в произошедшем прежде, чем выдвигать обвинения и выдворять дипломатов, следствие еще не закончено. "Судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом", - добавил глава МИД РФ.

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В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Впоследствии также было ограничена численность персонала в посольствах Чехии в Москве и России в Праге.

Действия собственного правительства раскритиковал президент Чехии Милош Земан. По его словам, есть как минимум три версии произошедшего во Врбетице. В качестве вероятных причин взрывов еще во время своего телеобращения к нации 25 апреля он назвал неосторожное обращение с боеприпасами и диверсию иностранных спецслужб.

И вот накануне Земан рассказал о наличии еще одной версии - подрыве с целью скрыть недостачу хранившегося на складе оружия и боеприпасов. Он посоветовал следствию сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, так как к ней возникает много вопросов. Тем не менее премьер-министр Чехии Адрей Бабиш продолжает настаивать только на одной версии.

В связи со всеми этими спорами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже выразила мнение, что "власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий". По ее словам, в условиях тотальной неразберихи чешские власти хотят переложить всю вину на пресловутого "внешнего врага" в лице России.

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