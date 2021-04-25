Земан: Контрразведка Чехии не нашла доказательств присутствия "агентов РФ"

Происходящее сегодня вокруг взрывов во Врбетице - игра спецслужб, которая может иметь очень серьезные последствия для страны, заявил президент Чехии Милош Земан.

По его словам, если подозрения о якобы участии России в инциденте 16 октября 2014 года будет опровергнуто, значит речь идет о разведывательной игра, а это, в свою очередь, негативно отразится на политической жизни Чехии.

При этом, выступая с чрезвычайным телеобращением, Земан отметил, что в отчетах чешской контрразведки отсутствовали какие-либо доказательства присутствия "российских агентов" на складе боеприпасов. Более того, в течение последних 6 лет никогда не упоминалось даже подозрение в причастности двух иностранных агентов (россиян, которым приписывается причастность к инциденту, - прим. "РГ") к инциденту во Врбетице, и подобная версия появилась лишь в последние недели. "Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается - подчеркиваю, - что не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились во Врбетице", - подчеркнул Милош Земан во время своего телеобращения, добавив, что во время обследования второго склада перед произошедшим там взрывом также не было обнаружено каких-либо следов взрывного устройства.

Напомним, 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш сделал заявление, что власти страны подозревают российские спецслужбы в якобы причастности ко взрыву во Врбетице, случившемуся в 2014 году. В Кремле назвали подобные обвинения голословными и возмутительными, а в Министерство иностранных дел РФ - "маразматическим парадом". В результате из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, Россия ответила зеркально, объявив персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.