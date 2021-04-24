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Рубрика: В мире

Президент Чехии выступит в воскресенье с чрезвычайным обращением

В воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным телеобращением, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря главы республики Йиржи Овчачека.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье 25 апреля 2021 года в 11​​​.00 (12.00 мск) с чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News", - уточнил пресс-секретарь.

Предполагается, что чешский президент выскажется об инциденте со взрывами в деревне Врбетице в 2014 году. На данный момент Земан, в отличие от остальных официальных лиц Чехии, никак не комментировал этот инцидент, осложнивший российско-чешские отношения.

Напомним, что в последние дни Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

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