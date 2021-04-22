Чехия ограничила численность российского посольства в Праге

Министерство иностранных дел Чехии приняло решение привести к паритету численность сотрудников посольств России в Праге и Чехии и Москве.

"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая", - объявил в четверг новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Ранее о такой возможности говорил премьер Чехии Андрей Бабиш. И еще до объявления об этом решении его раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в наших странах разная система формирования кадров загранучреждений. Посольства и консульства Чехии, как и многих других стран, нанимают местных жителей для работы в дипмиссиях. Однако Россия придерживается иного подхода, направляя на эту работу собственных граждан. Этим и был вызван некоторый перекос в численном составе. Впрочем, он и так должен был быть исправлен после того, как Москва запретила посольству Чехии нанимать на работу российских граждан. Но в Праге решили добиться паритета иным способом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты МИД Чехии, в настоящее время штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из 5 дипломатов и 19 технических служащих.