Премьер Чехии ответил на новые заявления Земана

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вновь заявил, что Прага рассматривает лишь одну версию событий на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Таким образом, он прокомментировал интервью президента страны Милоша Земана, которое тот дал в воскресенье радиостанции "Частота 1" и в котором заявил, что те взрывы могли быть устроены с целью скрыть недостачу оружия и боеприпасов.

По словам главы чешского правительства, в начале расследования могло быть несколько версий, но сейчас полиция придерживается только одной, согласно которой взрывы были устроены российскими спецслужбами. "Я не могу объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий", - отметил Бабиш.

Об этом же заявила министр юстиции Чехии Мария Бенешова. "Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ", - отметила она.

А по мнению Земана, их как минимум три. В качестве вероятных причин взрывов еще во время своего телеобращения к нации 25 апреля он назвал неосторожное обращение с боеприпасами и диверсию иностранных спецслужб. Теперь же президент рассказал о наличии еще одной версии - подрыве с целью скрыть недостачу хранившегося на складе оружия и боеприпасов. Он посоветовал следствию сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, так как к ней возникает много вопросов. Президент Чехии призвал дождаться итогов расследования. По словам Земана, он доверяет полиции страны, но не верит службе безопасности и информации. При этом он не против того, чтобы отчет контрразведки, который оброс множеством домыслов, был открыт для общественности, поскольку на деле в нем нет ничего по-настоящему секретного.

Ранее Земан уже назвал всю эту историю вокруг взрывов во Врбетице игрой спецслужб. Многие граждане Чехии выразили поддержку президенту за эти его заявления, а вот в парламенте обвинили его в измене за разглашение секретных сведений.