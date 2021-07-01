Захарова назвала провокацией маневры голландского фрегата в Черном море

Маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в черноморской акватории похоже на "сознательную провокацию". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender,... нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами", - подчеркнула Захарова.

При этом в Москве отвергают любые обвинения голландской стороны в том, будто РФ нарушила принцип свободы судоходства или что ее истребители якобы создали опасную ситуацию.

"Полеты российских самолетов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Наша боевая авиация была поднята лишь после того, как нидерландский фрегат Evertsen... изменил курс и начал движение к российской территории", - заключила дипломат.