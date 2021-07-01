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01.07.2021 17:48
Рубрика: Власть

Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади убеждены, что военно-морские учения НАТО Sea Breeze-2021 в Черном море имеют явный антироссийский подтекст. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает у нас соответствующую реакцию", - сообщила Захарова. По словам дипломата, Вашингтон вместе с союзниками превращает черноморскую акваторию "из пространства сотрудничества в зону силового противостояния". "Делается это намеренно для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - заключила Захарова.

Ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые проводятся в рамках украино-американского "Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений", стартовали в Черном море 28 июня и продлятся до 10 июля. В них участвуют более военных 30 кораблей и около 5 тысяч моряков из разных стран, включая саму Украину, США, Британию, Канаду, Нидерланды, Болгарию, Грецию, Латвию.

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