Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст

На Смоленской площади убеждены, что военно-морские учения НАТО Sea Breeze-2021 в Черном море имеют явный антироссийский подтекст. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает у нас соответствующую реакцию", - сообщила Захарова. По словам дипломата, Вашингтон вместе с союзниками превращает черноморскую акваторию "из пространства сотрудничества в зону силового противостояния". "Делается это намеренно для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - заключила Захарова.

Ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые проводятся в рамках украино-американского "Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений", стартовали в Черном море 28 июня и продлятся до 10 июля. В них участвуют более военных 30 кораблей и около 5 тысяч моряков из разных стран, включая саму Украину, США, Британию, Канаду, Нидерланды, Болгарию, Грецию, Латвию.