Закон защитит от шума в доме

Правительство России поддержало законопроект, усиливающий соседские права. По сути, вводится повышенная ответственность для хозяев квартир за все, что происходит в их стенах и досаждает соседям. Будь то потоп или пьяный шум. Если же гражданин решит провести громкий ремонт, то будет обязан заранее оповестить об этом соседей. А повышенная ответственность заключается в том, что, кто бы ни шумел - арендаторы или гости, отвечать придется хозяину.

Сейчас Госдума готовит ко второму чтению проект соответствующих поправок в Жилищный кодекс. Закон предлагается дополнить новой статьей. Всего одной - зато какой! Само название ласкает слух: "Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах". Любой, кто долгими мучительными месяцами страдал от грохота перфоратора за стеной, согласится, что данной статьи нам очень не хватало.

По крайней мере теперь никакая соседская дрель не завизжит неожиданно для нас. Мы будем предупреждены, а значит, морально готовы. Согласно проекту, перед началом ремонта граждане обязаны уведомить соседей о предстоящем грохоте. В том числе сообщить о сроке запланированных работ. Для этого надо будет развесить объявления в общедоступных местах: на досках объявлений в подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Жильцы будут обязаны уведомлять соседей "в случае необходимости выполнения ремонтных и иных работ, а также проведения мероприятий, которые могут повлечь нарушение тишины или иных прав граждан".

Почетный адвокат России Никита Филиппов уверен: поднятые в законопроекте вопросы, безусловно, заслуживают самого пристального внимания.

Есть специальные программы на смартфонах для фиксации шума

"Проблема "шумного соседа" крайне актуальна в нашей стране, практически каждый городской житель так или иначе сталкивался с ней в своей жизни", - говорит он. Пострадавшим от чужого "праздника жизни" адвокат рекомендует использовать специальные приложения на смартфонах, которые помогут не только зафиксировать соседский шум, но и определить его уровень. Это может стать доказательством, что ваше спокойствие было нарушено.

Прямая речь

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России

- Инициатива направлена на повышение гарантий защиты права на комфортные условия проживания в своей квартире. В первую очередь - права на тишину. Сегодня правовые механизмы не всегда срабатывают, когда речь идет о защите граждан от соседского шума. Инициатива делает шаг в сторону закрепления соседских прав и установления правил взаимного уважения среди жильцов в многоквартирных домах. После принятия инициативы планируется также внесение соответствующих корректив в КоАП.