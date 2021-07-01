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01.07.2021 00:41
Рубрика: Власть

Берегите уши

Закон защитит от шума в доме
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 142(8493)
Правительство России поддержало законопроект, усиливающий соседские права. По сути, вводится повышенная ответственность для хозяев квартир за все, что происходит в их стенах и досаждает соседям. Будь то потоп или пьяный шум. Если же гражданин решит провести громкий ремонт, то будет обязан заранее оповестить об этом соседей. А повышенная ответственность заключается в том, что, кто бы ни шумел - арендаторы или гости, отвечать придется хозяину.
О начале шумного ремонта надо будет предупреждать соседей заранее. Фото: PhotoXPress О начале шумного ремонта надо будет предупреждать соседей заранее. Фото: PhotoXPress
О начале шумного ремонта надо будет предупреждать соседей заранее. Фото: PhotoXPress

Сейчас Госдума готовит ко второму чтению проект соответствующих поправок в Жилищный кодекс. Закон предлагается дополнить новой статьей. Всего одной - зато какой! Само название ласкает слух: "Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах". Любой, кто долгими мучительными месяцами страдал от грохота перфоратора за стеной, согласится, что данной статьи нам очень не хватало.

Фото: iStock
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По крайней мере теперь никакая соседская дрель не завизжит неожиданно для нас. Мы будем предупреждены, а значит, морально готовы. Согласно проекту, перед началом ремонта граждане обязаны уведомить соседей о предстоящем грохоте. В том числе сообщить о сроке запланированных работ. Для этого надо будет развесить объявления в общедоступных местах: на досках объявлений в подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Жильцы будут обязаны уведомлять соседей "в случае необходимости выполнения ремонтных и иных работ, а также проведения мероприятий, которые могут повлечь нарушение тишины или иных прав граждан".

Почетный адвокат России Никита Филиппов уверен: поднятые в законопроекте вопросы, безусловно, заслуживают самого пристального внимания.

Есть специальные программы на смартфонах для фиксации шума

"Проблема "шумного соседа" крайне актуальна в нашей стране, практически каждый городской житель так или иначе сталкивался с ней в своей жизни", - говорит он. Пострадавшим от чужого "праздника жизни" адвокат рекомендует использовать специальные приложения на смартфонах, которые помогут не только зафиксировать соседский шум, но и определить его уровень. Это может стать доказательством, что ваше спокойствие было нарушено.

Прямая речь

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России

- Инициатива направлена на повышение гарантий защиты права на комфортные условия проживания в своей квартире. В первую очередь - права на тишину. Сегодня правовые механизмы не всегда срабатывают, когда речь идет о защите граждан от соседского шума. Инициатива делает шаг в сторону закрепления соседских прав и установления правил взаимного уважения среди жильцов в многоквартирных домах. После принятия инициативы планируется также внесение соответствующих корректив в КоАП.

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