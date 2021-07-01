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Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после госпитализации

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    01.07.2021, 17:43
Текст:   Олег Усков

Ольга, жена культового советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, госпитализированного в реанимацию "ковидного" госпиталя в подмосковной Коммунарке, рассказала о деталях несчастья.

Фото: kino-teatr.ru
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По словам супруги артиста, в реанимации Петр находится уже пятый день, состояние его оценивается как тяжелое. "Больше врачи ничего не говорят. Пройти туда невозможно", - говорит Ольга. Добавив, что сама она и остальные члены семь чувствуют себя "пока что нормально", "а чем кончится, чёрт его знает", цитирует ее RT.

На вопрос где Петр мог заразиться, Ольга ответила, что они "абсолютно не понимают": "Не знаем. В воздухе".

По словам Ольги, болезнь Петра началась с того, что у музыканта поднялась температура.

"Мы ее сбили. Потом стал плохо дышать. Вызвал "скорую". Его увезли. И всё. "Скорая" потребовалась на пятый день после заболевания", - заключила женщина.

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