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01.07.2021 16:40
Рубрика: Общество

Обнаружена звезда в миллиард раз мощнее Солнца

Текст: Денис Передельский
Фото: Giuseppe Parisi, Zwicky Transient Facility, W. M. Keck Observatory Фото: Giuseppe Parisi, Zwicky Transient Facility, W. M. Keck Observatory
Фото: Giuseppe Parisi, Zwicky Transient Facility, W. M. Keck Observatory

Астрономы из компании Zwicky Transient Facility, которая работает в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института, открыли крайне необычную звезду с экстремальным магнитным полем, которое почти в один миллиард раз мощнее, чем у нашего Солнца.

Фото: Veronica et al., Astronomy & Astrophysics
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Исследование опубликовано в журнале Nature, а краткий отчет о нем приводится на сайте обсерватории Кека, чьи телескопы помогли совершить неожиданное открытие.

Астрономы обнаружили белого карлика, обладающего невиданными характеристиками. Он одновременно является самым маленьким и самым массивным белым карликом из всех, которые когда-либо наблюдали астрономы.

"Его масса составляет 1,35 массы нашего Солнца, при этом он - размером с Луну, - говорит соавтор работы Илария Кайаццо. - Это может показаться нелогичным, но белые карлики меньшего размера оказываются более массивными".

Белые карлики - это плотные сжавшиеся остатки звезд, которые когда-то были примерно в восемь раз массивнее Солнца. Они образуются, когда звезды в конце срока своей жизни буквально сбрасывают с себя внешние слои. Оставшееся ядро сжимается и превращается в компактного белого карлика. Считается, что около 97 процентов всех звезд Вселенной становятся белыми карликами.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin/Bill Dunford
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Недавно открытый объект получил название ZTF J1901 + 1458. Астрономы говорят, что он обладает экстремальным магнитным полем, которое почти в один миллиард раз сильнее, чем у Солнца. К тому же этот объект вращается вокруг своей оси с бешеной скоростью - один оборот он совершает каждые семь минут. Впрочем, это не рекорд - белый карлик EPIC 228939929 вращается каждые 5,3 минуты.

А вот по своему размеру ZTF J1901 + 1458 стал рекордсменом - это самый маленький в диаметре белый карлик из известных науке. Астрономы говорят, что он прошел один из двух возможных эволюционных путей развития. Когда мертвые звезды достаточно массивны, они взрываются, превращаясь в сверхновую типа Ia.

Но если их масса оказывается ниже определенного порога, то они превращаются в нового белого карлика, который тяжелее любой звезды-прародителя. Этот процесс усиливает магнитное поле и ускоряет вращение. Видимо, так и произошло в случае с открытым объектом.

Добавим, что он расположен всего в 130 световых годах от Земли, а его возраст составляет около 100 миллионов лет или меньше, то есть он совсем юный по меркам Вселенной. Это указывает на то, что подобные объекты могут часто встречаться в нашей галактике.

Общество Наука Общество Космос

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